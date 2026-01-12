«Золотой глобус — 2026»: объявлены победители

Как сообщает ABC News, «Хамнет» режиссера Хлои Чжао стала обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм (драма)», обойдя «Франкенштейна», «Это была просто случайность», «Секретного агента», «Сентиментальную ценность» и «Грешников».

Фото: kinoafisha.info

Фильм создан по мотивам одноименного романа Мэгги О’Фаррелл и рассказывает вымышленную историю жизни Хэмнета — сына Уильяма Шекспира, рано ушедшего из жизни.

Картина «Одна битва за другой» получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (мюзикл или комедия)».

Вагнер Моура получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за свою работу в картине «Секретный агент». Этот триллер также получил награду как лучший фильм (на иностранном языке). В этой категории также были номинированы фильмы «Это была просто случайность», «Другого выбора не было», «Сентиментальная ценность», «Сират» и «Голос Хинд Раджаб».

Фото: Канобу

А «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме получила Джесси Бакли за роль Агнес, жены Уильяма Шекспира, в фильме «Хамнет».

— Мы рассказывали историю, пожалуй, самого известного британца, который когда-либо жил, и у нас был китайский режиссер, много ирландцев, в основном польская съемочная группа, а также наша британская семья, — сказала Бакли в своей благодарственной речи.

Она также выразила восхищение другими женщинами, номинированными в этой категории, в том числе Джулией Робертс.

Фото: Legion-Media.ru

Пол Томас Андерсон получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссуру фильма «Одна битва за другой».

Он также получил премию «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Фото: CBS / Paramount+

В число других номинантов на лучшую режиссуру вошли Райан Куглер за фильм «Грешники», Гильермо Дель Торо за фильм «Франкенштейн», Джафар Панахи за фильм «Это была просто случайность», Йоахим Триер за фильм «Сентиментальная ценность» и Хлоя Чжао за фильм «Хамнет».

«Переходной возраст» признан лучшим мини-сериалом. Британский актер, 16-летний Оуэн Купер, снявшийся в этом фильме, победил в категории лучшая «мужская роль второго плана, исполненная в телеформате».

Лучшим анимационным фильмом признан «Кей-поп-охотницы на демонов».

В число других фильмов, номинированных в этой категории, вошли «Арко», «Истребитель демонов: Бесконечный замок Кимэцу яиба», «Элио», «Маленькая Амели, или Характер дождя» и «Зверополис 2».

Фото: CBS / Paramount+

— Спасибо «Золотому глобусу» и всем, кто поверил, что фильм, так глубоко укорененный в корейской культуре, может найти отклик у мировой аудитории, — заявила режиссер фильма Мэгги Кан.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Ранее сообщалось, что знаменитости на «Золотом глобусе» надели значки в знак протеста против Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).