Знаменитости на «Золотом глобусе» надели значки в знак протеста против ICE

Черно-белые значки содержали лозунги «Be Good» и «ICE OUT», придав церемонии политический оттенок, в отличие от относительно аполитичного прошлого года. Один из значков на красной дорожке носил актер Марк Руффало.

После инцидента в Миннеаполисе по всей стране прошли протесты с требованием привлечения к ответственности за смерть Рене Гуд. Кроме того, в Портленде произошла отдельная перестрелка, в которой сотрудники пограничного патруля ранили двоих человек. Некоторые акции протеста сопровождались столкновениями с полицией.

— Нам необходимо, чтобы все части гражданского общества высказались. Нам нужны наши артисты и деятели искусства — люди, которые отражают общество, — заявила Нелини Стамп из организации Working Families Power, одной из организаторов акции по распространению значков против ICE.

Идея значков «ICE OUT» возникла после ночной переписки между Стамп и Джесс Моралес Рокетто, исполнительным директором латиноамериканской правозащитной организации Maremoto. Организаторы считают, что крупные культурные события помогают привлечь внимание миллионов зрителей к социальным проблемам.

Моралес Рокетто участвует в подобных акциях на «Золотом глобусе» уже третий год. В прошлом она призывала Голливуд протестовать против политики администрации Трампа по разделению семей. Стамп напомнила о церемонии «Оскар» 1973 года, когда Сачин Литлфезер отказалась принять награду Марлона Брандо в знак протеста против изображения коренных американцев в кино.

Значки раздавались на вечеринках перед церемонией, а также участникам, присутствующим на красной дорожке, что позволило привлечь к акции как знаменитостей, так и активистов.

Напомним, 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус» проходит в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале CBS и стриминговом сервисе Paramount+.