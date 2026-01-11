РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:10, 11 Январь 2026 | GMT +5

    83-я церемония вручения премии «Золотой глобус»: что нужно знать

    83-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится в воскресенье, 11 января — в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, передает агентство Kazinform со ссылкой на AP.

    Золотой глобус
    Фото: AFP via Getty Images

    Событие традиционно открывает сезон вручения кинонаград. Прямая трансляция пройдет на телеканале CBS и стриминговом сервисе Paramount+.

    Среди номинантов 2026 года — Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Синтия Эриво, Эмма Стоун. Ведущей церемонии во второй раз подряд станет комик и актриса Никки Глазер.

    Лидером по числу номинаций стал фильм «Одна битва за другой» (One Battle After Another), получивший девять номинаций, в том числе за актерскую работу Леонардо Ди Каприо и Чейза Инфинити, а также за режиссуру Пола Томаса Андерсона. В категории «Лучший актер в комедийном фильме» Ди Каприо конкурирует с Тимоти Шаламе и Джорджем Клуни. В актерских и музыкальных номинациях также представлены Ариана Гранде и Эмма Стоун.

    Датская картина «Сентиментальная ценность» получила восемь номинаций, включая одну за лучшую женскую роль для Ренаты Рейнсве. В категории «Лучший драматический фильм» среди конкурентов — фильмы с участием Джулии Робертс и Дженнифер Лоуренс.

    В церемонии примут участие многие голливудские звезды, включая Джорджа Клуни, Джулию Робертс, Милу Кунис, Аманду Сейфрид, Ану де Армас и других.

    Ранее, 6 января, в Беверли-Хиллз состоялся специальный вечер Golden Eve, в ходе которого были вручены почетные награды. Сара Джессика Паркер получила премию Кэрол Бернетт за вклад в развитие телевидения, а Хелен Миррен была удостоена премии имени Сесила Б. Демилля за достижения в кинематографе.

    Премия «Золотой глобус», проводимая ежегодно в начале января, остается одной из самых престижных и ожидаемых наград в мировой киноиндустрии.

    Ранее сообщалось, что фильм кинорежиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» официально преодолел отметку в $1 млрд мировых кассовых сборов спустя две недели после выхода в прокат.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
