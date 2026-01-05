Третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате

Как сообщает People, миллиардные сборы имеют и предыдущие две части. Фильм «Аватар: Путь воды» 2022 года заработал 1 миллиард долларов за 14 дней, а «Аватар» 2009 года — за 17 дней. Первые два фильма франшизы входят в число самых кассовых фильмов всех времен.

Кроме успеха всех частей «Аватара» фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» за время в прокате собрал более 2 млрд долларов. Таким образом он стал первым режиссером в истории, снявшим четыре фильма с бюджетом более одного миллиарда долларов.

«Аватар: Огонь и пепел» — один из трех фильмов, вышедших в 2025 году, которые преодолели отметку в 1 миллиард долларов в прокате. По данным 20th Century Studios, «Лило и Стич» заработал 1,038 миллиарда долларов, а «Зверополис 2» — 1,51 миллиарда долларов.

По данным Box Office Mojo, фильм «Аватар» удерживает рекорд по самым большим кассовым сборам за все время проката, а фильм «Аватар: Путь воды» 2022 года занимает третье место. На второй строчке этого списка находится «Мстители: Финал» (2019).

«Огонь и пепел» выделяется как самая длинная часть серии «Аватар» на данный момент.

В разработке находятся еще два фильма по вселенной «Аватара», хотя 71-летний режиссер Кэмерон недавно заявил, что пока не уверен, будет ли продолжение.

— Я не знаю, продолжится ли эта сага дальше. Надеюсь, что да. Но, знаете, мы доказываем экономическую целесообразность каждого нашего выхода на рынок, — сказал он изданию Entertainment Weekly 26 декабря.

Ранее сообщалось, что казахстанские фильмы собрали в кинотеатрах более 22 млрд тенге.