Казахстанские фильмы собрали в кинотеатрах более 22 млрд тенге

— Только в 2024 году казахстанские фильмы собрали в прокате свыше 22 миллиардов тенге. Все чаще отечественные киноленты выигрывают престижные международные конкурсы. За последние пять лет казахстанские картины приняли участие более чем в 300 фестивалях, получив 177 наград, — сообщила министр.

Впервые за 30 лет Казахстан был представлен на крупнейшем кинорынке Marché du Film в Каннах, где стенд страны стал заметным событием для продюсеров и дистрибьюторов. Также была возобновлена работа международного кинофестиваля «Евразия».

— Это огромный шаг вперед. Но для нас сегодня особенно важно, чтобы наши фильмы не только демонстрировались на международных фестивалях, но и доходили до отечественного зрителя. В нынешнем году в широкий прокат поступило 10 отечественных картин, в числе которых «Тезек», «Фейковый Арман», «Qaitadan» и другие. Успех ленты «Qaitadan», собравшей в прокате свыше миллиарда тенге и полностью окупившей госинвестиции, показал, что мы на верном пути реформирования, — сказала Аида Балаева.

По ее словам, сегодня большое значение приобретает прокатный потенциал фильмов. Массовый зритель все чаще выбирает легкие жанры, оставляя авторское кино на периферии интересов, поэтому при отборе проектов учитываются не только концепция, но и возможность успешного проката.

— Поэтому с 2024 года для всех кинокартин, претендующих на господдержку, введено обязательное условие — выход на экраны отечественных кинотеатров. Только после прокатной кампании фильмы будут размещены в онлайн-кинотеатрах, что также обеспечит их доступность зрителю, — пояснила министр.

