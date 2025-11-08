РУ
    Это частный случай: Минкультуры — о ситуации с сериалом Рустема Омарова

    Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала ситуацию с удалением сериала «Offside» Рустема Омарова с YouTube, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    сериал «Offside»
    Фото: instagram.com/offside_serial/

    — В Министерство культуры и информации регулярно поступают запросы от СМИ по разным направлениям нашей деятельности, и многие из них касаются сферы кино. Такое внимание говорит о том, что людям действительно важно, каким становится казахстанский кинематограф, — отметила она. 

    Она также подчеркнула, что поступают вопросы, требующие отдельного разъяснения. Например, в числе наиболее обсуждаемых тем, стала ситуация с удалением сериала «Offside» с YouTube и блокировкой аккаунта Рустема Омарова в Instagram. 

    — Хочу подчеркнуть: этот случай носит исключительно частный характер. В подобных ситуациях владелец аккаунта может напрямую обратиться к администраторам онлайн-платформ для восстановления доступа и разъяснения причин, — пояснила министр.

    Напомним, ранее режиссер и создатель сериала Offside Рустем Омаров заявил, что их проект отменили после критики депутата, заметившего мат в контенте. На следующий день после премьеры, 15 октября, YouTube-канал с первой серией подвергся атаке ботов, а Instagram Омарова заблокировали.

    Ранее Аида Балаева высказалась о нецензурной лексике в казахстанских сериалах.

    Также мы сообщали о том, что Рустем Омаров снимется в новом фильме Джеки Чана.

