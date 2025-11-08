Аида Балаева высказалась о нецензурной лексике в казахстанских сериалах

— Здесь важно понимать: в действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность за нецензурную брань в общественных местах. Данное правонарушение расценивается как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф в размере 20 МРП (78 тысяч 640 тенге) или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Однако каждый отдельный эпизод рассматривается компетентными органами индивидуально, — пояснила министр.

Она сообщила, что с начала этого года при мониторинге сети выявлено более 50 фактов нарушений, и по каждому из них направлены уведомления в МВД для дальнейшего рассмотрения.

— Мы всегда выступаем за открытость, творческую свободу и ответственное отношение к зрителю. Развитие кино и медиа должно идти в русле уважения к обществу, культуре и тем ценностям, которые объединяют нас всех. И мы верим, что совместными усилиями сможем вывести казахстанское кино на новый уровень — чтобы каждая история, рожденная на нашей земле, звучала громко и достойно не только в Казахстане, но и за его пределами, — сказала министр.

Ранее мы писали, с какими странами Казахстан будет снимать кино.