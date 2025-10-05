С какими странами Казахстан будет снимать кино

В Актау в рамках международного кинофестиваля стран тюркского мира «Қоркыт ата» Государственный центр поддержки национального кино Республики Казахстан заключил меморандумы о сотрудничестве с государственными организациями в сфере кинематографии Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Соглашения стали частью масштабной работы по развитию взаимодействия в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и нацелены на укрепление культурного единства тюркских стран через киноискусство, отражающее общие ценности и историческое наследие.

Меморандум с Агентством кино Азербайджанской Республики охватывает широкий спектр направлений: совместное производство художественных, документальных и анимационных фильмов, проведение мастер-классов и семинаров, развитие сотрудничества в области перевода и дубляжа. В числе приоритетных тем — дружба народов, взаимодействие и сохранение культурных связей.

Соглашение с Департаментом кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики предполагает поддержку проектов, направленных на укрепление гуманитарных и культурных связей. В целях их укрепления предусмотрено создание условий для совместного кинопроизводства, включая сотрудничество в области технологий и обмен специалистами.

Меморандум с объединением «Туркменфильм» имени Огуз хана Государственного комитета Туркменистана предусматривает развитие копродукций и творческих обменов, акцентируя внимание на культурных связях Актау и Ашхабада и популяризации музыкального наследия тюркских народов.

Соглашение с Главным управлением по кино Министерства культуры и туризма Турецкой Республики предусматривает запуск совместных кинопроектов, ориентированных на развитие культурного диалога и взаимопонимания между странами. Сотрудничество в области кинематографии охватывает поддержку копродукций, обмен творческим опытом, укрепление гуманитарных связей, а также содействие развитию кинотуризма.

Соглашение, подписанное с Агентством кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан, охватывает развитие совместных проектов, направленных на укрепление связей между народами и сохранение культурного наследия. Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено темам, связанным с Туркестаном, Самаркандом и эпохой Амира Темура. В числе первых инициатив в этом направлении планируется запуск художественно-публицистического фильма «Высокий, как Памирские горы», посвящённого отношениям выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова и основоположника узбекской романистики Абдуллы Кадыри. Через судьбы двух писателей в картине будут воспеваться дружба и братство узбекского и казахского народов.

Ранее в рамках Каннского кинофестиваля Центром кино был подписан меморандум о сотрудничестве с национальными киноцентрами Франции и Грузии. Также в стадии производства находится документальный фильм «Сказка о морских псах», создаваемый в сотрудничестве с Таиландом. А художественный фильм «Победителей видно на старте», созданный в международной копродукции с Францией, Нидерландами, Литвой и Швецией, был представлен на ведущих международных фестивалях.

Напомним, ранее дебютный фильм режиссера Думана Еркимбека «QAITADAN» всего за три недели проката собрал более 1 млрд тенге и возглавил отечественный кинопрокат.