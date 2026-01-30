Обсуждение проекта Конституции: поступило около трех тысяч предложений от казахстанцев

По словам С. Егизбаева, забота о природе должна быть не только требованием закона, она должна стать внутренней позицией гражданина.

— По рассматриваемому проекту Конституции поступает множество предложений от общественности. Уже сейчас количество поступивших предложений превысило двух тысячи и приближается к трем тысячам. Действующая Конституция состоит из 104 статей. Простой расчет показывает, что на каждую статью поступило более 20 предложений. В том числе, по моим подсчетам, более 20 процентов предложений, хоть и не всегда прямо, касаются вопросов экологии, — сказал гость студии.

Депутат отметил, что, как член комиссии и член партии «Ауыл», он особое внимание уделяет вопросам экологии.

— Мы тоже вносим свои предложения по разным статьям Конституции. И все же, на заседании комиссии я внес предложение — утвердить вопрос экологии на уровне национальной ценности в Основном законе. Можно сказать, что эту инициативу члены комиссии, в основном, поддержали, — говорит С. Егизбаев.

По его мнению, откладывание экологической ответственности создает угрозу для будущего.

— На мой взгляд, если мы не сформируем в качестве национальной ценности экологическое сознание, новые мнения и новую экологическую политику, то в XXI веке это может нанести ущерб не только будущему страны, но и будущему всего человечества. Потому что проблема экологии на сегодняшний день является одной из актуальных вопросов мировой повестки дня. Казахстан является государством, занимающим девятое место в мире по территории. Поэтому для нас этот вопрос особенно актуален. Наше самое большое богатство — уникальная природа, наша земля и вода, чистый воздух. Если мы лишимся этих ценностей, возникает вопрос, насколько важно для нас все остальное. Мое предложение вытекает из этого понимания, — сказал спикер.

Депутат рассказал о конкретном предложении касательно 31 статьи проекта Конституции.

— В проекте Конституции есть 31-я статья. Мы внесли предложение записать в ней «Граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о природе и бережно к ней относиться». Поскольку Основной закон является основным документом, требующим порядка и ответственности, мы посчитали правильным использовать слово «обязаны». И все же, мое личное мнение такое: защита и забота об окружающей среде должна, прежде всего, быть позицией, сформированной в сердце и сознании человека, — сказал член комиссии.

При этом, он учитывает и международную практику.

— В ходе подготовки этого предложения мы изучили практику Конституций других стран. Мы сделали для себя вывод: для того, чтобы граждане ответственно относились к окружающей среде, государство вначале должно создать соответствующие условия. Создание условий должно начинаться с просветительской и разъяснительной работы. Каждый должен подумать: «Если человек не будет правильно относиться к окружающей его среде, то как будут жить его потомки в этой среде?». Будут ли они жить в чистой природе, или останутся в опасной для здоровья и жизни среде — это большая ответственность. Поэтому в вопросах экологии, прежде, чем устанавливать жесткие требования, важно проводить на системной основе разъяснительную работу. Я считаю это прямой обязанностью Правительства, — сказал мажилисмен.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.