Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:35, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Обрушение облицовки ЖК в Астане: застройщика привлекут к ответственности

    Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировал уголовное дело по факту обрушения облицовки с фасада жилого дома в Астане, в результате которого пострадали 5 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Обрушение облицовки ЖК в Астане: застройщика привлекут к ответственности
    Кадр из видео

    — Ряд жителей получили травмы, в том числе травмы головы, сейчас создана следственно-оперативная группа. Мы расследуем уголовное дело по статье 306 УК РК — оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения, — сообщил Адилов.

    В рамках расследования совместно с акиматом создана комиссия. Назначена комплексная судебно-медицинско-строительная экспертиза.

    — В обязательном порядке по результатам расследования дадим правовую оценку тому застройщику, который несколько раз однозначно провел некачественные облицовочные работы, которые, к сожалению, повлекли получение очень тяжелых травм жителями столицы, — сказал замминистра.

    Подозреваемые лица еще не признаны. Проводятся следственные действия.

    — Вместе с тем, мы завершили выемку строительных документов, которые были использованы стройкомпанией при проведении облицовочных работ. Поэтому дача правовой оценки о признании подозреваемым — это будет результат скрупулезного труда и получение соответствующих заключений акиматов и заключение судебных экспертиз, — добавил Адилов.

    Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

    В результате обрушения пострадали пять человек, среди них - двое фельдшеров. Состояние фельдшера, которая находится в реанимации, остается крайне тяжелым. Состояние еще одного фельдшера — среднее. Находится в отделении нейрохирургии.

    Ранее спасатели опровергли слухи о бездействии при обрушении облицовки.

    Теги:
    МВД РК Полиция Астана Строительство Происшествия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
