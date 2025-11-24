РУ
    16:58, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Обрушение облицовки ЖК в Астане: какие изменения могут обезопасить жителей

    Как сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Минпромышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков, новый Строительный кодекс предусматривает усиление контроля качества на всех этапах — от проектирования до ввода здания в эксплуатацию, передает Kazinform.

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По его словам, на стадии проектирования предлагается усилить профессиональную ответственность участников строительного процесса, в том числе через сертификацию. При приемке и вводе объектов в эксплуатацию предусматривается обязательное участие государственных строительных инспекторов, которые будут подтверждать качество строительства.

    — На стадии эксплуатации также мы прорабатываем сейчас механизм, каким образом будут устанавливаться требования к эксплуатации объекта, и повышение гарантии также предусматривается. То есть раньше минимальный срок гарантии по отраслевому закону был от двух лет, в Строительном кодексе предусматривается от пяти и выше лет, — пояснил он на брифинге в СЦК.

    Говоря о доме, где случилась трагедия, Жунисбеков отметил, что объект был введен в эксплуатацию более 20 лет назад.

    — Эксплуатируемые объекты, их содержание и безопасность данного объекта должны обеспечиваться балансодержателями данного объекта. ОСИ должно обязательно содержать общее имущество в том виде, который обеспечивает безопасность их эксплуатации, — подчеркнул спикер.

    Контроль над соблюдением требований в период эксплуатации осуществляет жилищная инспекция. Нормативы по проведению капитальных ремонтов размещены в открытом доступе.

    — Каждый собственник объекта, если не знает, когда нужно проводить ремонт и хотя бы обследование здания, может обратиться к нормативно-технической документации, — добавил Жунисбеков.

    Он также напомнил, что именно в Строительном кодексе предусматривается обязательное участие государственных инспекторов при вводе объектов в эксплуатацию, а также увеличение гарантийных сроков, включая отдельные сроки для несущих и ограждающих конструкций.

    Напомним, 8 ноября в районе Алматы по адресу проспект Тәуелсиздик, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки девятиэтажного жилого дома. Пострадали пять человек.

    18 ноября одна из пострадавших — фельдшер скорой помощи — скончалась.

    Теги:
    Строительный кодекс Астана Министерство промышленности и строительства Строительство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
