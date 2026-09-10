Обрушение Аксайского карьера под Алматы: что будет с домами у опасной зоны

После обрушения части Аксайского карьера специалисты обследовали 11 домов в селе Жанатурмыс Алматинской области. В четырех из них выявили изменения и дефекты, передает корреспондент агентства Kazinform.

В начале июля из-за подмыва берега реки Аксай в северо-западной части карьера произошло смещение грунта, из-за чего в Карасайском районе объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Жителей близлежащих домов временно переселили.

Происшествие вызвало вопросы о безопасности расположенных рядом жилых домов и дальнейшей судьбе самого карьера.

Kazinform направил официальный запрос акиму Карасайского района, чтобы выяснить, существует ли сегодня угроза для жителей, что показало обследование домов, кто владеет участками карьера и на каком основании рядом с ним появилась жилая застройка.

На вопросы агентства ответил исполняющий обязанности акима Карасайского района Бексултан Акылбек.

Фото: акимат Алматинской области

Что произошло на Аксайском карьере

Как сообщили в акимате, причиной происшествия стали обильные проливные дожди в горной местности Заилийского Алатау. Они привели к резкому подъему уровня воды в реке Аксай. В результате произошел разрыв контура котлована карьера, изменилось русло реки, а вода начала интенсивно поступать на территорию объекта, размывая откосы.

После этого было проведено визуальное и инструментальное обследование территории. К работам привлекли сектор ЧС аппарата акима района, управление по ЧС Карасайского района, Райымбекский сельский округ, ГКП «Үшқоңырирригация», специализированные проектные институты и профильные ведомства.

Возвели 15-метровую дамбу

По информации акимата, после происшествия на объекте круглосуточно проводились аварийно-восстановительные работы. Одной из главных мер стало строительство защитной насыпной дамбы для восстановления контура котлована. Ее длина составляет 82 метра, высота — 15 метров. Ширина сооружения достигает 20 метров в верхней части и 35 метров у основания. Для строительства дамбы было использовано более 74 тыс. кубометров грунта.

Кроме того, спецтехникой разработано и перемещено почти 124 тыс. кубометров грунта. Еще 14,8 тыс. кубометров пришлось на работы по расширению и углублению обводного канала.

В акимате утверждают, что на сегодняшний день ситуацию удалось стабилизировать. Расход воды в реке снижен до безопасных параметров (1,57 до 4,54 кубометра в секунду). Также завершены механизированные работы по расширению и углублению нового безопасного русла Аксая на участке протяженностью один километр.

Что показало обследование домов

Одним из главных вопросов остается безопасность жителей села Жанатурмыс, дома которых находятся рядом с карьером. После подмыва откосов была создана межведомственная комиссия. Специалисты обследовали 11 жилых домов по улице Нурпеисова.

17 августа 2026 года комиссия вынесла заключение о техническом состоянии объектов. Семь жилых домов — № 4А/1, № 11, № 11/2, № 11/4, № 11Б, № 19Б и № 16Г — признаны пригодными для проживания. Их техническое состояние оценено как работоспособное, угрозы обрушения нет, а дальнейшая эксплуатация разрешена.

Иная ситуация сложилась с четырьмя домами — № 5А, № 77Б, № 77А и № 8.

— По результатам визуально-инструментального анализа конструкций жилых домов комиссией выявлены структурные изменения и дефекты, снижающие их общую эксплуатационную надежность, — сообщил в ответе Бексултан Акылбек.

Фото: gov.kz

В связи с близостью этих домов к зоне инженерно-технических работ и до завершения противооползневых мероприятий собственникам официально рекомендовали временно ограничить проживание.

Рассматривается вопрос расселения

Для села Жанатурмыс разработан оперативный план действий на случай чрезвычайной ситуации. Определены точки сбора населения и маршруты эвакуации. В отношении четырех домов, где были обнаружены изменения технического состояния, власти рассматривают дальнейшие меры.

Как сообщили в акимате, сейчас прорабатывается юридический механизм компенсации имущественных потерь и расселения граждан. Собственников четырех объектов ознакомили с решением межведомственной комиссии под роспись.

При этом окончательные параметры возможного расселения, размеры компенсаций и сроки в ответе акимата не указаны.

Кто разрешил строить дома рядом с карьером

Отдельный вопрос Kazinform касался того, каким образом жилые дома появились в непосредственной близости от карьера и на каких основаниях выдавались соответствующие разрешительные документы.

Как выяснилось, сейчас законность этих решений проверяется.

Управление земельных отношений совместно с органами архитектурно-строительного контроля и прокуратурой района проводит проверку законности исторического выделения земельных участков и выдачи разрешительных документов вдоль защитной зоны карьера. Речь, в частности, идет об архитектурно-планировочных заданиях и согласовании проектов.

В случае выявления возможных нарушений прошлых лет со стороны должностных лиц материалы обещают направить в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.

Кадр из видео

Кому принадлежит Аксайский карьер

Из ответа акимата также следует, что территория, которую принято называть Аксайским карьером, фактически состоит из нескольких отдельных участков.

В этом узле расположены четыре карьерных участка общей площадью 78,1 га. Крупнейший из них принадлежит ТОО «Аксай Карьер». Площадь земельного участка составляет 40,8 га. Право аренды для добычи песчано-гравийной смеси действовало до января 2017 года. Сейчас, по данным акимата, промышленная деятельность прекращена.

При этом участок зарегистрирован на праве частной собственности на основании договора купли-продажи имущества от 28 декабря 1996 года — бывшего имущества АПСК «АДК».

Еще 13,7 га занимает участок ТОО «МП Карьер». Его аренда действует до 28 февраля 2027 года, однако целевое назначение земли предусматривает проведение работ по рекультивации и ликвидации карьера. Добыча здесь не ведется.

Участок ТОО «Меркур Пром» площадью 12,6 га ранее предназначался для добычи песчано-гравийной смеси. Срок аренды истек, после чего земля была изъята и переведена в земли запаса района.

Еще один участок площадью 12,65 га числится за АО «Управление производственно-технологической комплектации». Срок аренды под добычу песчано-гравийной смеси истек 3 февраля 2018 года. Производственная деятельность остановлена.

Таким образом, согласно официальному ответу и. о. акима Карасайского района, в настоящее время добыча на всех четырех карьерных участках не ведется. Власти называют приоритетными задачами ликвидацию последствий подмыва и поэтапную инженерную рекультивацию территории.

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На что жаловались жители

Kazinform также поинтересовался, сколько жалоб на деятельность карьера поступило от жителей Жанатурмыса за последний год. Точное количество обращений в ответе акимата не указано. При этом власти сообщили, что жители преимущественно поднимали вопросы движения грузового транспорта, шума и санитарного состояния дорог.

По обращениям проводились комиссионные выезды, а с транспортными организациями — работа по корректировке графиков движения тяжелой техники. Примечательно, что среди перечисленных акиматом обращений жителей до июльского происшествия вопросы возможного обрушения карьера или угрозы жилым домам отдельно не указаны.

— Вопрос обеспечения безопасности населения села Жанатурмыс и стабилизации ситуации в ущелье Аксай находится на личном и постоянном контроле руководства Карасайского района, — подчеркнул Бексултан Акылбек.

Ранее сообщалось, что русло реки Аксай углубляют в Алматинской области.

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