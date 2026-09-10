Обрушение Аксайского карьера под Алматы: что будет с домами у опасной зоны
После обрушения части Аксайского карьера специалисты обследовали 11 домов в селе Жанатурмыс Алматинской области. В четырех из них выявили изменения и дефекты, передает корреспондент агентства Kazinform.
В начале июля из-за подмыва берега реки Аксай в северо-западной части карьера произошло смещение грунта, из-за чего в Карасайском районе объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Жителей близлежащих домов временно переселили.
Происшествие вызвало вопросы о безопасности расположенных рядом жилых домов и дальнейшей судьбе самого карьера.
Kazinform направил официальный запрос акиму Карасайского района, чтобы выяснить, существует ли сегодня угроза для жителей, что показало обследование домов, кто владеет участками карьера и на каком основании рядом с ним появилась жилая застройка.
На вопросы агентства ответил исполняющий обязанности акима Карасайского района Бексултан Акылбек.
Что произошло на Аксайском карьере
Как сообщили в акимате, причиной происшествия стали обильные проливные дожди в горной местности Заилийского Алатау. Они привели к резкому подъему уровня воды в реке Аксай. В результате произошел разрыв контура котлована карьера, изменилось русло реки, а вода начала интенсивно поступать на территорию объекта, размывая откосы.
После этого было проведено визуальное и инструментальное обследование территории. К работам привлекли сектор ЧС аппарата акима района, управление по ЧС Карасайского района, Райымбекский сельский округ, ГКП «Үшқоңырирригация», специализированные проектные институты и профильные ведомства.
Возвели 15-метровую дамбу
По информации акимата, после происшествия на объекте круглосуточно проводились аварийно-восстановительные работы. Одной из главных мер стало строительство защитной насыпной дамбы для восстановления контура котлована. Ее длина составляет 82 метра, высота — 15 метров. Ширина сооружения достигает 20 метров в верхней части и 35 метров у основания. Для строительства дамбы было использовано более 74 тыс. кубометров грунта.
Кроме того, спецтехникой разработано и перемещено почти 124 тыс. кубометров грунта. Еще 14,8 тыс. кубометров пришлось на работы по расширению и углублению обводного канала.
В акимате утверждают, что на сегодняшний день ситуацию удалось стабилизировать. Расход воды в реке снижен до безопасных параметров (1,57 до 4,54 кубометра в секунду). Также завершены механизированные работы по расширению и углублению нового безопасного русла Аксая на участке протяженностью один километр.
Что показало обследование домов
Одним из главных вопросов остается безопасность жителей села Жанатурмыс, дома которых находятся рядом с карьером. После подмыва откосов была создана межведомственная комиссия. Специалисты обследовали 11 жилых домов по улице Нурпеисова.
17 августа 2026 года комиссия вынесла заключение о техническом состоянии объектов. Семь жилых домов — № 4А/1, № 11, № 11/2, № 11/4, № 11Б, № 19Б и № 16Г — признаны пригодными для проживания. Их техническое состояние оценено как работоспособное, угрозы обрушения нет, а дальнейшая эксплуатация разрешена.
Иная ситуация сложилась с четырьмя домами — № 5А, № 77Б, № 77А и № 8.
— По результатам визуально-инструментального анализа конструкций жилых домов комиссией выявлены структурные изменения и дефекты, снижающие их общую эксплуатационную надежность, — сообщил в ответе Бексултан Акылбек.
В связи с близостью этих домов к зоне инженерно-технических работ и до завершения противооползневых мероприятий собственникам официально рекомендовали временно ограничить проживание.
Рассматривается вопрос расселения
Для села Жанатурмыс разработан оперативный план действий на случай чрезвычайной ситуации. Определены точки сбора населения и маршруты эвакуации. В отношении четырех домов, где были обнаружены изменения технического состояния, власти рассматривают дальнейшие меры.
Как сообщили в акимате, сейчас прорабатывается юридический механизм компенсации имущественных потерь и расселения граждан. Собственников четырех объектов ознакомили с решением межведомственной комиссии под роспись.
При этом окончательные параметры возможного расселения, размеры компенсаций и сроки в ответе акимата не указаны.
Кто разрешил строить дома рядом с карьером
Отдельный вопрос Kazinform касался того, каким образом жилые дома появились в непосредственной близости от карьера и на каких основаниях выдавались соответствующие разрешительные документы.
Как выяснилось, сейчас законность этих решений проверяется.
Управление земельных отношений совместно с органами архитектурно-строительного контроля и прокуратурой района проводит проверку законности исторического выделения земельных участков и выдачи разрешительных документов вдоль защитной зоны карьера. Речь, в частности, идет об архитектурно-планировочных заданиях и согласовании проектов.
В случае выявления возможных нарушений прошлых лет со стороны должностных лиц материалы обещают направить в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.
Кому принадлежит Аксайский карьер
Из ответа акимата также следует, что территория, которую принято называть Аксайским карьером, фактически состоит из нескольких отдельных участков.
В этом узле расположены четыре карьерных участка общей площадью 78,1 га. Крупнейший из них принадлежит ТОО «Аксай Карьер». Площадь земельного участка составляет 40,8 га. Право аренды для добычи песчано-гравийной смеси действовало до января 2017 года. Сейчас, по данным акимата, промышленная деятельность прекращена.
При этом участок зарегистрирован на праве частной собственности на основании договора купли-продажи имущества от 28 декабря 1996 года — бывшего имущества АПСК «АДК».
Еще 13,7 га занимает участок ТОО «МП Карьер». Его аренда действует до 28 февраля 2027 года, однако целевое назначение земли предусматривает проведение работ по рекультивации и ликвидации карьера. Добыча здесь не ведется.
Участок ТОО «Меркур Пром» площадью 12,6 га ранее предназначался для добычи песчано-гравийной смеси. Срок аренды истек, после чего земля была изъята и переведена в земли запаса района.
Еще один участок площадью 12,65 га числится за АО «Управление производственно-технологической комплектации». Срок аренды под добычу песчано-гравийной смеси истек 3 февраля 2018 года. Производственная деятельность остановлена.
Таким образом, согласно официальному ответу и. о. акима Карасайского района, в настоящее время добыча на всех четырех карьерных участках не ведется. Власти называют приоритетными задачами ликвидацию последствий подмыва и поэтапную инженерную рекультивацию территории.
На что жаловались жители
Kazinform также поинтересовался, сколько жалоб на деятельность карьера поступило от жителей Жанатурмыса за последний год. Точное количество обращений в ответе акимата не указано. При этом власти сообщили, что жители преимущественно поднимали вопросы движения грузового транспорта, шума и санитарного состояния дорог.
По обращениям проводились комиссионные выезды, а с транспортными организациями — работа по корректировке графиков движения тяжелой техники. Примечательно, что среди перечисленных акиматом обращений жителей до июльского происшествия вопросы возможного обрушения карьера или угрозы жилым домам отдельно не указаны.
— Вопрос обеспечения безопасности населения села Жанатурмыс и стабилизации ситуации в ущелье Аксай находится на личном и постоянном контроле руководства Карасайского района, — подчеркнул Бексултан Акылбек.
Ранее сообщалось, что русло реки Аксай углубляют в Алматинской области.
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