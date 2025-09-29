РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:48, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Обычная кадровая ротация — Руслан Желдибай о назначениях

    В своем Телеграм-канале помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай прокомментировал кадровые перестановки, передает агентство Kazinform.

    чиновник
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ Kazinform

    — В связи с вопросами представителей СМИ по поводу последних кадровых перестановок хотел бы, прежде всего, подчеркнуть, что это обычная кадровая ротация. Цель — усилить эффективность работы на самых важных направлениях государственной деятельности. В частности, Глава государства в своем недавнем Послании приоритетной задачей обозначил наращивание усилий по привлечению дополнительного объема инвестиций в национальную экономику, — написал Р. Желдибай.

    Ответственность за эту важную сферу возложена на Мурата Нуртлеу, опытного дипломата. В качестве помощника Президента он будет заниматься развитием контактов с представителями зарубежных государств на самом высоком уровне, а также главами крупнейших иностранных компаний с целью ускоренного продвижения международного инвестиционного и торгового сотрудничества.

    Глава государства также назначил Жаслана Мадиева на должность заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития. На руководителя ведомства возложена конкретная задача реализации поставленной в Послании цели превращения Казахстана в цифровое государство. Президент дал ему разъяснения относительно предстоящей ответственной работы, имеющей стратегическое значение.

    Кроме того, по согласованию с Премьер-министром принято решение назначить министром просвещения Жулдыз Сулейменову, депутата Мажилиса. Она известна своей активной общественной деятельностью и обладает большим опытом работы в сфере образования.

