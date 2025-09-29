Жулдыз Сулейменова стала министром просвещения Казахстана

— Указом Главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена Министром просвещения Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Родилась 25 августа 1983 года. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавриат по специальности «История», Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистратура по специальности «Философия и политология», Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Философия и политология». Доктор PhD по специальности «6D020400 - Культурология».

Повышение квалификации:

· «Управление в школе и лидерство» Университет Пенсильвании США (2013), «Современные подходы профориентационной работы школы», г. Сеул, Южная Корея (2013), «Организационные, технические, психологические и инновационные методики в работе руководителей общеобразовательных средних школ на примере Республики Корея», г. Сеул (2013), Университет Витовта Великого, Литва (2014), «Организация кураторской работы», г. Сеул, Южная Корея (2014), «Дизайн мышления» Инновационный центр кремниевой долины США (2014), «Успешное образование через трансформативные компетенции», гг. Оулу, Хельсинки, Финляндия (2018), Центр педагогического мастерства на темы: «Инфраструктурный потенциал инновационного образования: личная эффективность административной команды», «Новые подходы в организации образовательного процесса в условиях развития интеллектуального лидерства», «Развитие персональных навыков педагога». «Идеи, меняющие мир» Библиотека Президента-Лидера нации (2016)

Трудовой стаж:

Председатель студенческого самоуправления Казахского Национального Университета им. аль-Фараби (2000-2004);

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Председатель комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики (2004-2006);

Консультант по делам молодежи Актюбинской области филиала РНП «Отан», Заместитель Председателя Республиканского Совета Молодежного крыла «Жас Отан» Народно-демократической партии «Нұр-Отан» (2006-2007);

Учитель истории и права Многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, г. Алматы (2007-2008);

Заместитель проректора по учебно-воспитательной работе, Председатель молодежной администрации Казахского Национального аграрного университета (2010-2011);

Декан по работе со студентами Международной Академии Бизнеса (2011);

Главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета (2011-2012);

Старший менеджер департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2012-2014);

Заместитель директора департамента по образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальных школ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2014-2017);

Директор департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017-01.2021)

· Член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 14.06.2022);

· Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (с 26.05.2025)

Была депутатОМ Мажилиса Парламента РК седьмого созыва (14.01.2021-19.01.2023), депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО «Партия «AMANAT» (с 28.03.2023).

Сегодня Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан.