    09:38, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    о
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан.

    Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.

    Карьера

    В 1989–1995 годы трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 14 Талгарского района Алматинской области.

    В 1995–1997 годы работал в должности директора средней школы № 12 Илийского района Алматинской области.

    С 1997 по 2000 годы являлся ученым секретарем, советником президента Казахской академии образования имени И.Алтынсарина.

    В 2000 году руководил отделом образования города Капшагай Алматинской области.

    С 2001 по 2006 годы работал директором ТОО «Международный центр дополнительного образования».

    В 2006–2020 годы занимал должность генерального директора Международного центра образования «EDTECN».

    В 2020 году назначен директором Республиканского научно-практического центра «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

    В 2020–2022 годы занимал должность президента Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

    С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки Республики Казахстан.

    С августа 2022 года — вице-министр просвещения Республики Казахстан.

    С января 2023 года по сегодня был министром просвещения Республики Казахстан.

    Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

    Ранее Жаслан Мадиев был назначен заместителем Премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

    Акорда Минпросвещения РК Отставки Гани Бейсембаев
    Динара Жусупбекова
