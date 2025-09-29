Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения

Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.

Карьера

В 1989–1995 годы трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 14 Талгарского района Алматинской области.

В 1995–1997 годы работал в должности директора средней школы № 12 Илийского района Алматинской области.

С 1997 по 2000 годы являлся ученым секретарем, советником президента Казахской академии образования имени И.Алтынсарина.

В 2000 году руководил отделом образования города Капшагай Алматинской области.

С 2001 по 2006 годы работал директором ТОО «Международный центр дополнительного образования».

В 2006–2020 годы занимал должность генерального директора Международного центра образования «EDTECN».

В 2020 году назначен директором Республиканского научно-практического центра «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В 2020–2022 годы занимал должность президента Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки Республики Казахстан.

С августа 2022 года — вице-министр просвещения Республики Казахстан.

С января 2023 года по сегодня был министром просвещения Республики Казахстан.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Ранее Жаслан Мадиев был назначен заместителем Премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.