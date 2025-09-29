Жаслан Мадиев стал вице-премьером — министром ИИ и цифрового развития

Ранее на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию была согласована кандидатура Жаслана Мадиева для назначения на должность заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Жаслан Мадиев родился 13 июня 1983 в Алматы.

Образование

2015 — 2016 — Массачусетский технологический институт (MIT), бизнес-школа Слоуна, Магистр управления бизнесом (MBA)

2006 — 2007 — Колумбийский университет, Школа международных отношений и гос. управления, Магистр гос. управления (MPA), Управление экономической политикой («Болашак»)

2000 — 2004 — КазНУ им. аль-Фараби, Специалист в области мировой экономики и международных финансов

Карьера

Трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим трейдером департамента ценных бумаг и торговли облигациями Инвестиционного Банка «Morgan Stanley», г. Лондон.

В разные годы работал экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, директором департамента казначейства АО ФНБ «Самрук- Казына», заместителем председателя правления АО «Kazyna Capital Management» и АО «Банк Развития Казахстана», заместителем директора по монетарным операциям и управлению активами Национального Банка РК и советником Премьер-Министра РК. Также занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК и АО «Казахстан темир жолы».

С октября 2020 года по январь 2022 года работал на должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

С января по сентябрь 2022 года занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С октября 2022 года по май 2024 года занимал должность генерального менеджера Binance Kazakhstan.

С мая 2024 года до сегодняшнего назначения занимал должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Напомним, 18 сентября Президент РК постановил реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования РК.