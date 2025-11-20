Обещали 12 школ — построили семь: о реализации Нацпроекта в Жамбылской области

В регионе реализация национального проекта «Комфортная школа» существенно отстает от первоначальных планов. Согласно утвержденным параметрам на 2023–2025 годы, о которых акимат заявлял больше года назад, в регионе должны были построить 12 школ общей вместимостью 9500 мест. Однако в итоговом исполнении фактически строятся только семь объектов, а количество ученических мест сократили до 9200.

В настоящее время шесть школ уже введены в эксплуатацию, включая объекты в Байзакском районе, двух микрорайонах Тараза (в микрорайоне Улы Дала построили сразу две школы) и два учебных заведения в Кордайском районе.

Однако пять школ из первоначального списка так и не начаты. Еще одна школа в микрорайоне Шолдала (600 мест), по информации акимата, полностью построена, но почему-то до сих пор не введена в эксплуатацию.

В сумме на реализацию проекта за три года уже потратили более 43 млрд тенге — по 12-15 млрд тенге ежегодно. Кроме того, отдельно на подключение школ к инженерным сетям из Национального фонда было направлено 2,1 млрд тенге.

Перед началом учебного года сообщалось, что в Жамбылской области откроются шесть новых школ .

Проблемы с реализацией проекта также испытывает и Костанайская область.