    18:10, 07 Август 2025 | GMT +5

    Шесть новых школ откроются в Жамбылской области

    Помимо этого акимат обещает модернизировать еще 10 существующих учебных заведений, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Комфортная школа
    Фото: акимат Карагандинской области

    В прошлом году в области построили 11 школ и 5 пристроек. Введены в эксплуатацию 4 из 7 «Комфортных школ», строительство которых началось годом ранее.

    - Принятые меры позволили ликвидировать дефицит ученических мест в восьми учреждениях, а также отказаться от трехсменного обучения в трех школах, - уточнили в управлении образования.

    Кроме того, в безопасные здания переехали ученики 2 ветхих и 3 аварийных школ.

    В новом учебном году по поручению Главы государства свои двери для учеников впервые распахнут 6 новых школ.

    Ранее мы сообщали, сколько школ откроются в Астане, Алматы, Кызылординской, Актюбинской, Алматинской и Туркестанской областях к новому учебному году.

     

    Теги:
    Жамбылская область Комфортная школа школа
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
