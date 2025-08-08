Шесть новых школ откроются в Жамбылской области

В прошлом году в области построили 11 школ и 5 пристроек. Введены в эксплуатацию 4 из 7 «Комфортных школ», строительство которых началось годом ранее.

- Принятые меры позволили ликвидировать дефицит ученических мест в восьми учреждениях, а также отказаться от трехсменного обучения в трех школах, - уточнили в управлении образования.

Кроме того, в безопасные здания переехали ученики 2 ветхих и 3 аварийных школ.

В новом учебном году по поручению Главы государства свои двери для учеников впервые распахнут 6 новых школ.

