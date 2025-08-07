Сколько школ откроются в Алматинской области к 1 сентября

В управлении образования Алматинской области в ответ на официальный запрос агентства сообщили, что к началу учебного года планируется ввести в эксплуатацию 11 новых объектов.

Среди них:

школа на 300 мест в селе Қаражота Енбекшиказахского района;

на 600 мест в селе Алмалы;

на 900 мест в селе Сатай;

на 600 мест в селе Ащысай;

школы на 600 мест в селах Жалғамыс и Төңкеріс Талгарского района;

на 900 мест в селе Қызыл ту;

на 1500 мест в селе Тұздыбастау, школа на 900 мест в селе Қоянқұс Илийского района;

школа на 600 мест в селе Сарыбай би Жамбылского района.

В 2024-2025 учебном году в регионе функционировало 437 государственных и 47 частных школ.

По данным управления, в 2024-2025 учебном году обучение в 437 государственных общеобразовательных школах завершили 352 856 учеников, а в 47 частных школах — 16 253 ученика. По сравнению с предыдущим годом общее количество учащихся увеличилось на 11 059 человек.

— В новый 2025-2026 учебный год планируется принять в первые классы 35 500 детей. По состоянию на сегодня в электронную систему подано 25 807 заявлений: в казахские классы — 19 533, в русские классы — 5 577, в уйгурские классы — 697. Прием заявлений продлится до конца августа, — говорится в ответе управления образования области.

