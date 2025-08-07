РУ
    Сколько школ откроются в Алматинской области к 1 сентября

    В Алматинской области в новом учебном году за парты сядут более 35 тысяч первоклассников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актюбинской области стартовало обучение в двух «комфортных школах»
    Фото: акимат Актюбинской области

    В управлении образования Алматинской области в ответ на официальный запрос агентства сообщили, что к началу учебного года планируется ввести в эксплуатацию 11 новых объектов.

    Среди них:

    • школа на 300 мест в селе Қаражота Енбекшиказахского района;
    • на 600 мест в селе Алмалы;
    • на 900 мест в селе Сатай;
    • на 600 мест в селе Ащысай;
    • школы на 600 мест в селах Жалғамыс и Төңкеріс Талгарского района;
    • на 900 мест в селе Қызыл ту;
    • на 1500 мест в селе Тұздыбастау, школа на 900 мест в селе Қоянқұс Илийского района;
    • школа на 600 мест в селе Сарыбай би Жамбылского района.

    В 2024-2025 учебном году в регионе функционировало 437 государственных и 47 частных школ.

    По данным управления, в 2024-2025 учебном году обучение в 437 государственных общеобразовательных школах завершили 352 856 учеников, а в 47 частных школах — 16 253 ученика. По сравнению с предыдущим годом общее количество учащихся увеличилось на 11 059 человек.

    — В новый 2025-2026 учебный год планируется принять в первые классы 35 500 детей. По состоянию на сегодня в электронную систему подано 25 807 заявлений: в казахские классы — 19 533, в русские классы — 5 577, в уйгурские классы — 697. Прием заявлений продлится до конца августа, — говорится в ответе управления образования области.

    Ранее мы сообщали, сколько школ откроются в АстанеАлматы, Кызылординской, Актюбинской и Туркестанской областях к новому учебному году. 

