9 500 мест появятся в комфортных школах Жамбылской области

Штат педагогов уже формируется в новых школах, возводимых в рамках национального проекта «Комфортная школа», эти объекты образования появятся в регионе в ближайшие два года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации заместителя акима Жамбылской области Канатбека Мадибека, в регионе на 2023–2025 годы в рамках нацпроекта планируется ввести в эксплуатацию 12 комфортных школ на 9 500 мест.

— В этом году ведется строительство семи таких школ, из них четыре в Таразе, одна в Байзакском районе и две в Кордайском районе. В областном центре возводят комфортные школы в микрорайоне «Байтерек» на 1 200 ученических мест, в жилом массиве «Улы дала» на 2 000 и 1 200 мест, а также в массиве «Шолдала» на 600 мест. Ожидается, что две школы будут введены в эксплуатацию уже до начала нового учебного года, а пять — до конца этого года, — пояснил спикер.

Компания «Агроспецстрой» начала строительство школы в массиве «Шолдала» в июне 2023 года, завершение работ планируется на декабрь этого года. Школу в микрорайоне «Байтерек» компания «Integra Construction KZ» планирует сдать в августе к началу нового учебного года. Кроме того, эта же компания возводит две комфортные школы в микрорайоне «Улы дала».

По его словам, ход строительства в Жамбылской области объектов национального проекта «Комфортная школа» обсуждался на днях на совещании в облакимате с участием государственного инспектора Администрации Президента РК Гали Кенжеахметова и регионального инспектора Правительства РК Кыдырберди Бекова, а также представителей оператора проекта АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителей подрядных организаций.

— Было подчеркнуто, что национальный проект «Комфортная школа» реализуется по прямому поручению Главы государства и нельзя допускать срыва графиков, а профильные ведомства оказывают, и будут оказывать поддержку реализаторам проекта. Особое внимание — установке инженерных коммуникаций. И на повестке дня уже стоит вопрос утверждения штатной численности педагогов в новых школах, — отметил заместитель акима области Канатбек Мадибек.

Как сообщалось ранее, темпы строительства комфортных школ раскритиковал глава региона Ербол Карашукеев в ходе выездного заседания с представителями подрядных организаций, отметив, что темп строительства медленный и существует риск не закончить в установленные сроки.

В регионе имеется одно ветхое здание — часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также две школы с нехваткой мест в Таразе.

В Жамбылской области планируется строительство более 40 объектов образования. По информации отдела образования города Тараза, в областном центре в 2023 году введены в эксплуатацию две школы (СШ № 62 и 64) в новых жилых массивах «Барысхан» и «Ұлы дала», решена проблема школы с дефицитом ученических мест. Сфере образования города Тараза в 2024 году выделено 71 млрд тенге, что на 7,2% больше, чем в 2023 году.