Темпы строительства комфортных школ раскритиковали в Жамбылской области

В Жамбылской области планируется строительство более 40 объектов образования, при этом в рамках национального проекта «Комфортная школа» за два года появятся 12 школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

По проекту в новых «комфортных школах» будет 9 500 ученических мест, возведут школы в Таразе, Байзакском, Жамбылском, Шуском и Кордайском районах.

По информации руководителя отдела образования города Тараза Раушан Кожамжаровой, в областном центре проводится работа по обеспечению учащихся безопасной и комфортной образовательной средой. В 2023 году введены в эксплуатацию две школы (СШ № 62 и 64), обеспечены доступным образованием жители новых жилых массивов «Барысхан», «Ұлы дала», решена проблема школы с дефицитом ученических мест.

— В рамках национального проекта «Комфортная школа» в областном центре ведется строительство четырех школ в микрорайоне «Байтерек» на 1 200 ученических мест, в жилом массиве «Улы дала» на 2 000 и 1 200 мест и в массиве «Шолдала» на 600 мест, — пояснила спикер.

Строительство 3-этажной школы в массиве «Шолдала» ведет компания «Агроспецстрой». Работы начаты в июне 2023 года, объект будет сдан в декабре этого года, на сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены более чем на 30%.

Школу в микрорайоне «Байтерек» компания «Integra Construction KZ» планирует сдать в августе этого года, уже выполнено более 50% работ. Эта же компания, совместно с «Отау Строй», возводят две школы в микрорайоне «Улы дал», завершено 40% объемов строительных работ.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Ербол Карашукеев в ходе выездного заседания с представителями подрядных организаций раскритиковал ход работ по национальному проекту «Комфортная школа», заметив, что темп строительства медленный и существует риск не закончить в установленные сроки.

— Работу необходимо максимально ускорить и завершить строительство «комфортных» школ в микрорайоне «Байтерек» города Тараза и в селе Сарыкемер Байзакского района до начала нового учебного года. Главное — контролировать качество строящихся объектов. Школа должна быть удобной, безопасной, доступной для детей, — сказал аким области.

Школы нового типа в Казахстане возводятся по единому стандарту и будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, предметными кабинетами, системами видеонаблюдения. Единый оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» разрабатывает типовые проекты школ на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 500 мест.

Как сообщалось ранее, в регионе имеется одно ветхое здание — часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также 2 школы с нехваткой мест в Таразе.

Сфере образования города Тараза в 2024 году выделено 71 млрд тенге, что на 7,2% больше, чем в 2023 году.