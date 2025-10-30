Школы «застряли» в стройке: почему Костанайская область не успевает к срокам

До конца года — завершим

Всего, по данным управления образования, в области действует 431 дневная общеобразовательная государственная школа, 5 вечерних и 9 частных, где обучается более 110 тысяч учеников. Но учеников становится больше, вследствие и возникает потребность в школах.

В Костанае строительно-монтажные работы ведутся по двум объектам: строительство школы в мкр. «Береке» на 980 мест и строительство школы на 900 мест в мкр. «Кунай». Правда сроки сдачи их в эксплуатацию неоднократно смещались, в этот раз в управлении строительства заявили, что закончат стройку до конца года.

Школу в микрорайоне «Кунай» начали строить в 2021 году за 2,2 млрд тенге. Учебное заведение является единственным в новом микрорайоне, детям приходится добираться в другие школы, что вызывает много проблем. В январе 2024 года там обвалилась крыша спортзала, которую до сих пор не восстановили.

— Для строительства школы на 900 мест в мкр. «Кунай» в 2021 году заключен договор с подрядной организацией ТОО ПКФ «Гренада». На сегодняшний день разработан проект с учетом усиления кровли спортивного зала, получено положительное заключение государственной экспертизы. На восстановление спортзала определена подрядная организация ТОО «КазЭлитСтрой 2050», — рассказали в управлении строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.

Фото: Ярослава Богатырева

Еще одна незавершенная стройка располагается в мкр. «Береке», школа на 980 мест, которую тоже начали строить в 2021 году.

Тогда был заключен договор с подрядной организацией ТОО «ЛИДЕР-НК». В сентябре 2024 года договор расторгли за неисполнение договорных обязательств.

В управлении заявили, что решением суда подрядная организация признана недобросовестным поставщиком государственных закупок.

Фото: Алиса Тоскина / Tobolinfo

— Для завершения строительства школы были проведены конкурсные процедуры государственных закупок, по итогу которых была определена подрядная организация — ТОО «СМТ и Компания» (г. Алматы). В настоящее время темп строительно-монтажных работ налажен, — заявили в ответе на запрос в управлении строительства.

Причиной задержки сдачи в эксплуатацию, в управлении назвали длительное получение положительных заключений экспертизы на проекты, судебные иски в отношении подрядчиков.

Еще там назвали недостаточную материально-техническую оснащенность, низкую организацию труда, нехватку рабочего персонала у подрядных организаций.

Комфортной школе — быть?

В рамках национального проекта «Комфортная школа» предусмотрено строительство 6-ти школ на 4500 мест. Заказчиком разработки проектов и строительно-монтажных работ является АО Samruk-Kazyna Construction.

На сегодня работы по 5-и школам завершены, акты ввода подписаны, 4 объекта переданы в организации образования. Незавершенной стройкой отметилась комфортная школа в Рудном.

— В школах города обучается 16 869 учеников, из них 5 268 получают образование на государственном языке. В системе образования функционирует 20 школ, среди которых четыре — с казахским языком обучения, а восемь — со смешанным, — заявил руководитель городского отдела образования Темурхан Жайлибаев.

Но в некоторых учебных заведениях отмечается значительная перегруженность. Так, например, школа имени Ахмета Байтурсынова в Рудном рассчитана на 780 учащихся, однако в ней обучается около 1300 детей.

Решить проблему высокой наполняемости позволит строительство как раз таки комфортной школы, что создает дополнительные места и улучшит условия для обучения.

За ответом, когда все-таки рудненские школьники начнут учиться в школе, редакция обратилась в к подрядчику ТОО «Antarium Group». Объект возводится в рамках национальной программы «Комфортная школа» и рассчитан на 900 учебных мест.

В пресс-службе компании сообщили, что основная цель проекта — создание безопасных, удобных и современных условий для обучения и развития школьников.

Новая школа будет оснащена STEM-лабораториями, кабинетами робототехники, хореографическими залами, зонами отдыха и нетворкинга, а также интерактивными досками и компьютерами в каждом классе.

Для комфорта учащихся предусмотрены питьевые фонтанчики, индивидуальные шкафчики и условия безбарьерной среды для детей с особыми потребностями.

Строительство финансируется за счёт средств республиканского бюджета в рамках государственной программы.

— По состоянию на октябрь 2025 года фактическая готовность школы превышает 89%: завершены основные строительные и отделочные работы, продолжается монтаж инженерных сетей и благоустройство территории, — сообщили в компании.

Перенос сроков, как уточнили в компании, связан с задержками поставок отдельных видов строительных материалов и необходимостью корректировки некоторых проектных решений. Все изменения были согласованы с заказчиком и контролирующими органами.

Для ускорения темпов работ подрядчик увеличил число рабочих и строительной техники, организовал дополнительные смены и параллельное выполнение отдельных этапов. График строительства был обновлен, при этом сметная стоимость проекта осталась без изменений.

В компании подчеркнули, что завершение всех работ и ввод школы в эксплуатацию планируются в декабре 2025 года.

Почему так происходит?

По словам директора Союза строителей Астаны Вячеслава Лазарева, история со строительством социальных объектов, в том числе и комфортных школ, затягивается из-за ряда нескольких факторов. И на первом месте здесь далеко не финансы, как принято считать.

— Если мы говорим про комфортные школы, то здесь идет авансирование — открытие делают уже по факту, то есть в данном случае критических проблем с финансированием нет. Существуют там другие моменты — это, например, подведение наружных инженерных сетей. Получается так, что «коробка» готова, но сети еще не успели подвести, — говорит он.

Сейчас механизм уже проработали — если местный исполнительный орган не имеет в данный момент средств на эту услугу, то оператор программы, берет на себя финансирование инженерных коммуникаций.

— Второй момент — это в целом сроки строительства. Дают обычно короткие сроки, не учитывают климатический фактор. Взять к примеру те же северные регионы — здесь строительный сезон ограничен четырьмя-пятью месяцами, поэтому любая задержка по проектированию и поставке материалов автоматически переносит объект на следующий год, — поясняет эксперт.

Еще причинами, по словам представителя отрасли, являются нарушение организационного процесса во время строительства и сроки экспертизы.

— Не всегда подрядные организации, средства аванса направляют только на строительство. Зачастую, происходит так, что деньги размывают в других проектах. Еще один момент — это экспертизы и установленные ими сроки. Здесь тоже есть проблемы. В Союзе строителей мы уже поднимали вопрос о необходимости пересмотра этих сроков, потому что сейчас они устанавливаются нормативно и часто не соответствуют реальным условиям. Государственная экспертиза определяет за какой период нужно завершить строительство, но эти сроки не всегда объективные — иногда слишком сжатые, — говорит он.

Ну и полное обеспечение товарами отечественного производства также могут тормозить своевременную сдачу в эксплуатацию строящегося объекта.

Что нужно менять

По мнению эксперта, выход — в системной корректировке подходов.

— Например, планировать инфраструктуру заранее. Инженерные сети должны быть готовы к моменту старта стройки, а не догонять ее через год. Либо местному исполнительному органу передавать эти полномочия генеральному подрядчику и финансировать их, — поясняет Вячеслав Лазарев.

Фото: личный архив Вячеслава Лазарева

Важно также гибко подходить к использованию материалов. По его словам, локальное производство нужно поддерживать, но не в ущерб качеству и темпам. Также речь идет о повышении ответственности подрядчиков.

— Требования к подрядчикам, которые участвуют в строительстве школ, очень высокие. Поэтому таких компаний в Казахстане немного — только крупные и опытные игроки рынка могут брать на себя такие проекты. В целом вопрос с финансированием не стоит остро, но важно тщательно контролировать, как подрядчики используют выделенные средства, — говорит он.

Что касается различий — то, по словам специалиста, в крупных городах дела идут лучше, потому что там работают самые сильные строительные компании.

— В регионах не все крупные застройщики соглашаются участвовать — это требует много ресурсов и собственного персонала. Поэтому такие проекты становятся хорошим шансом для местных компаний — получить опыт, прибыль и развиваться дальше, — поясняет собеседник.

Несмотря на усилия и контроль со стороны местных исполнительных органов, проблемы отрасли остаются системными.

От дефицита рабочих рук и «сырых» проектов до бюрократических задержек и судебных споров — все это замедляет строительство школ, в том числе реализацию программы «Комфортная школа». Но задача на сегодня одна — обеспечение качественных условий обучения для каждого ребёнка, — добавил он.

Всего в Казахстане до конца года планируют открыть более 92 учебных заведений.

Напомним, в Алматы усилили контроль в отношении застройщиков, которые не сдают вовремя в эксплуатацию школы и детсады.