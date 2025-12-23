РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:11, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Объем рынка рыбной продукции в Казахстане вырос на 22%

    По словам вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина, по итогам 11 месяцев текущего года объем рынка рыбной продукции составил 85,5 тыс. тонн, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.

    рыбная отрасль в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    В естественных водоемах выловлено 38,5 тыс. тонн рыбы, в рыбоводных хозяйствах выращено 20,9 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года на 10% и 15% соответственно. При этом объем выращивания рыбы в 2025 году в соответствии с долгосрочной программой развития рыбного хозяйства запланирован на уровне 30 тыс. тонн, из которых уже выполнено 70%.

    В рамках развития аквакультуры в 2025 году реализуются 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 6,4 млрд тенге, направленных на создание и расширение рыбоводческих хозяйств. На период 2025–2030 годов сформирован пул из 44 крупных проектов общей стоимостью порядка 50 млрд тенге, реализация которых позволит значительно увеличить объёмы рыбоводства, переработки и производства комбикормов.

    Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации отрасли. С 2027 года планируется внедрение информационной системы развития аквакультуры на базе «E-fish», которая обеспечит мониторинг, учет и анализ деятельности субъектов аквакультуры.

    Также было отмечено значительное увеличение объема государственной поддержки: с 2021 года субсидирование выросло в 7 раз и в 2025 году достигло 3,5 млрд тенге. Наряду с этим реализуется механизм бюджетного кредитования по льготной ставке 2,5% годовых для проектов в сфере аквакультуры.

    Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2025 года в Казахстане было произведено около 12,2 тыс. тонн рыбы.

    Сельское хозяйство Минсельхоз Рыбоводство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
