Субсидии помогли увеличить число рыбных хозяйств в 4 раза — Минсельхоз РК
С 2021 года число рыбных хозяйств в Казахстане выросло в четыре раза и достигло 650. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермагамбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.
— С 2021 года объем субсидий, выделяемых на рыбное хозяйство, увеличился в 7 раз, составив в 2025 году 3,5 миллиарда тенге. Благодаря принимаемым мерам с каждым годом растет число рыбоводческих хозяйств. С 2021 года по сегодняшний день их стало больше в четыре раза, общее число достигло 650, — сказал С. Сермагамбетов.
По его словам, в 2024 году инвестиции в основной капитал в рыбном хозяйстве составили 5,2 миллиарда тенге, а за 10 месяцев 2025 года — 4,6 миллиарда тенге. По развитию рыбоводства и производству рыбы регионы расположились в следующем порядке:
- Туркестанская область — 4,3 тысячи тонн;
- Алматинская область — 3,7 тысячи тонн;
- Восточно-Казахстанская область — 2 тысячи тонн;
- Жамбылская область — 1,8 тысячи тонн.
Всего за 10 месяцев 2025 года произведено около 12,2 тысячи тонн рыбы.
Ранее сообщалось, что рыба вошла в перечень социально значимых продовольственных товаров.