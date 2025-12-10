РУ
    16:29, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Субсидии помогли увеличить число рыбных хозяйств в 4 раза — Минсельхоз РК

    С 2021 года число рыбных хозяйств в Казахстане выросло в четыре раза и достигло 650. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермагамбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Серик Сермагамбетов.
    Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК

    — С 2021 года объем субсидий, выделяемых на рыбное хозяйство, увеличился в 7 раз, составив в 2025 году 3,5 миллиарда тенге. Благодаря принимаемым мерам с каждым годом растет число рыбоводческих хозяйств. С 2021 года по сегодняшний день их стало больше в четыре раза, общее число достигло 650, — сказал С. Сермагамбетов. 

    По его словам, в 2024 году инвестиции в основной капитал в рыбном хозяйстве составили 5,2 миллиарда тенге, а за 10 месяцев 2025 года — 4,6 миллиарда тенге. По развитию рыбоводства и производству рыбы регионы расположились в следующем порядке:

    1. Туркестанская область  — 4,3 тысячи тонн;
    2. Алматинская область — 3,7 тысячи тонн;
    3. Восточно-Казахстанская область — 2 тысячи тонн;
    4. Жамбылская область — 1,8 тысячи тонн.

    Всего за 10 месяцев 2025 года произведено около 12,2 тысячи тонн рыбы.

    Ранее сообщалось, что рыба вошла в перечень социально значимых продовольственных товаров. 

    Сельское хозяйство Минсельхоз Рыбоводство Экономика
