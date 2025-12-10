Субсидии помогли увеличить число рыбных хозяйств в 4 раза — Минсельхоз РК

— С 2021 года объем субсидий, выделяемых на рыбное хозяйство, увеличился в 7 раз, составив в 2025 году 3,5 миллиарда тенге. Благодаря принимаемым мерам с каждым годом растет число рыбоводческих хозяйств. С 2021 года по сегодняшний день их стало больше в четыре раза, общее число достигло 650, — сказал С. Сермагамбетов.

По его словам, в 2024 году инвестиции в основной капитал в рыбном хозяйстве составили 5,2 миллиарда тенге, а за 10 месяцев 2025 года — 4,6 миллиарда тенге. По развитию рыбоводства и производству рыбы регионы расположились в следующем порядке:

Туркестанская область — 4,3 тысячи тонн; Алматинская область — 3,7 тысячи тонн; Восточно-Казахстанская область — 2 тысячи тонн; Жамбылская область — 1,8 тысячи тонн.

Всего за 10 месяцев 2025 года произведено около 12,2 тысячи тонн рыбы.

Ранее сообщалось, что рыба вошла в перечень социально значимых продовольственных товаров.