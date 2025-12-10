РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:45, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Рыба подешевеет на 10-12% в 2026 году – Минсельхоз РК

    Рыба вошла в перечень социально значимых продовольственных товаров. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермагамбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ Серик Сермагамбетов на брифинге в СЦК
    Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК

    — До настоящего времени в перечень социально значимых товаров рыба не входила. Теперь вошла. Мы определили всего пять видов. Мы считаем, что повседневно употребляемая населением, широко распространенная рыба семейства карповых (плотва, карась, жерех, толстолобик), а также сом должны быть доступны. Если говорить о других, думаю, что рыбу семейств осетровых и лососевых не следует вносить в перечень социально значимых товаров. Потому что у нее очень высокая себестоимость, — сказал С. Сермагамбетов. 

    Спикер сообщил, что в последние годы государство оказывает большую поддержку предпринимателям, занимающимся рыбоводством, и теперь люди должны ощутить от этого пользу. 

     — Рыбы семейства карповых в этом году произведено 20 тысяч тонн, в следующем году ожидается 30 тысяч тонн. Таким образом, цена рыбы, вошедшей в социальный список, снизится. Мы прогнозируем, что, в связи с ростом числа занимающихся рыбоводством, цены снизятся на 10-12%. За четыре месяца, прошедшие с принятия закона об аквахозяйстве, количество рыбоводческих хозяйств резко возросло. Их продукция появится на рынке в следующем году, — сказал С. Сермагамбетов. 

    Больше всего потребляют рыбу и рыбные продукты жители Северо-Казахстанской, Акмолинской и Атырауской областей.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Рыбоводство Экономика
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
