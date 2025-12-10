Рыба подешевеет на 10-12% в 2026 году – Минсельхоз РК

— До настоящего времени в перечень социально значимых товаров рыба не входила. Теперь вошла. Мы определили всего пять видов. Мы считаем, что повседневно употребляемая населением, широко распространенная рыба семейства карповых (плотва, карась, жерех, толстолобик), а также сом должны быть доступны. Если говорить о других, думаю, что рыбу семейств осетровых и лососевых не следует вносить в перечень социально значимых товаров. Потому что у нее очень высокая себестоимость, — сказал С. Сермагамбетов.

Спикер сообщил, что в последние годы государство оказывает большую поддержку предпринимателям, занимающимся рыбоводством, и теперь люди должны ощутить от этого пользу.

— Рыбы семейства карповых в этом году произведено 20 тысяч тонн, в следующем году ожидается 30 тысяч тонн. Таким образом, цена рыбы, вошедшей в социальный список, снизится. Мы прогнозируем, что, в связи с ростом числа занимающихся рыбоводством, цены снизятся на 10-12%. За четыре месяца, прошедшие с принятия закона об аквахозяйстве, количество рыбоводческих хозяйств резко возросло. Их продукция появится на рынке в следующем году, — сказал С. Сермагамбетов.

Больше всего потребляют рыбу и рыбные продукты жители Северо-Казахстанской, Акмолинской и Атырауской областей.