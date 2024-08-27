ОАЭ прокомментировали задержание Павла Дурова
Объединенные Арабские Эмираты обратились к правительству Франции с просьбой разрешить консульский доступ к генеральному директору Telegram Павлу Дурову, который в настоящее время находится под стражей в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform.
Министерство иностранных дел ОАЭ в своем заявлении сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты призвали Францию предоставить Дурову «все консульские услуги», заявляя, что забота о гражданах является «главным приоритетом».
Также было заявлено, что ОАЭ внимательно следят за делом Павла Дурова, который является гражданином ОАЭ, после его ареста и продления срока его первоначального содержания под стражей.
- ОАЭ внимательно следят за делом своего гражданина Павла Дурова, основателя Telegram, арестованного французскими властями в аэропорту Париж-Ле-Бурж. Забота о гражданах, защита их интересов, отслеживание их дел и предоставление им всех видов помощи являются главным приоритетом для ОАЭ, — заявили в ведомстве.
UAE closely following case of Pavel Durovhttps://t.co/QJfB3U9Cps— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 26, 2024
В своем первом публичном комментарии по поводу ареста президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что это не политический шаг, а часть независимого расследования.
I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024
France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.
In a state governed by the rule of law,…
Кроме того, Макрон отметил, что Франция «глубоко привержена» свободе выражения мнений, но «свободы поддерживаются в правовых рамках как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защищать граждан и уважать их основные права».
Ранее сообщалось, Павел Дуров был задержан в субботу в аэропорту Париж-Ле-Бурже во Франции на основании судебного расследования, начатого в прошлом месяце по 12 предполагаемым уголовным правонарушениям, связанным с его приложением Telegram.