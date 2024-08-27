ОАЭ прокомментировали задержание Павла Дурова

Объединенные Арабские Эмираты обратились к правительству Франции с просьбой разрешить консульский доступ к генеральному директору Telegram Павлу Дурову, который в настоящее время находится под стражей в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министерство иностранных дел ОАЭ в своем заявлении сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты призвали Францию ​​предоставить Дурову «все консульские услуги», заявляя, что забота о гражданах является «главным приоритетом».

Также было заявлено, что ОАЭ внимательно следят за делом Павла Дурова, который является гражданином ОАЭ, после его ареста и продления срока его первоначального содержания под стражей.

- ОАЭ внимательно следят за делом своего гражданина Павла Дурова, основателя Telegram, арестованного французскими властями в аэропорту Париж-Ле-Бурж. Забота о гражданах, защита их интересов, отслеживание их дел и предоставление им всех видов помощи являются главным приоритетом для ОАЭ, — заявили в ведомстве.

UAE closely following case of Pavel Durovhttps://t.co/QJfB3U9Cps — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 26, 2024

В своем первом публичном комментарии по поводу ареста президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что это не политический шаг, а часть независимого расследования.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.



France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.



In a state governed by the rule of law,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

Кроме того, Макрон отметил, что Франция «глубоко привержена» свободе выражения мнений, но «свободы поддерживаются в правовых рамках как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защищать граждан и уважать их основные права».

Ранее сообщалось, Павел Дуров был задержан в субботу в аэропорту Париж-Ле-Бурже во Франции на основании судебного расследования, начатого в прошлом месяце по 12 предполагаемым уголовным правонарушениям, связанным с его приложением Telegram.