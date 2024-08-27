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    14:13, 27 Август 2024 | GMT +6

    ОАЭ прокомментировали задержание Павла Дурова

    дуров
    Фото: durov/ instagram

    Объединенные Арабские Эмираты обратились к правительству Франции с просьбой разрешить консульский доступ к генеральному директору Telegram Павлу Дурову, который в настоящее время находится под стражей в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство иностранных дел ОАЭ в своем заявлении сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты призвали Францию ​​предоставить Дурову «все консульские услуги», заявляя, что забота о гражданах является «главным приоритетом».

    Также было заявлено, что ОАЭ внимательно следят за делом Павла Дурова, который является гражданином ОАЭ, после его ареста и продления срока его первоначального содержания под стражей.

    - ОАЭ внимательно следят за делом своего гражданина Павла Дурова, основателя Telegram, арестованного французскими властями в аэропорту Париж-Ле-Бурж. Забота о гражданах, защита их интересов, отслеживание их дел и предоставление им всех видов помощи являются главным приоритетом для ОАЭ, — заявили в ведомстве.

    В своем первом публичном комментарии по поводу ареста президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что это не политический шаг, а часть независимого расследования.

    Кроме того, Макрон отметил, что Франция «глубоко привержена» свободе выражения мнений, но «свободы поддерживаются в правовых рамках как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защищать граждан и уважать их основные права».

    Ранее сообщалось, Павел Дуров был задержан в субботу в аэропорту Париж-Ле-Бурже во Франции на основании судебного расследования, начатого в прошлом месяце по 12 предполагаемым уголовным правонарушениям, связанным с его приложением Telegram. 

    Теги:
    Павел Дуров ОАЭ Франция Мировые новости
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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