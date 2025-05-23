ОАЭ представили новый арабоязычный ИИ Falcon Arabic, разработанный в Абу-Даби

Объединенные Арабские Эмираты запустили собственную арабоязычную модель искусственного интеллекта Falcon Arabic, разработанную Советом по перспективным технологиям Абу-Даби (ATRC).

Новая ИИ-модель стала значимым шагом на пути укрепления лидерства Эмиратов в сфере высоких технологий и ИИ в арабском мире, сообщает GlobalData.

Falcon Arabic построен на базе Falcon 3-7B — модели с 7 миллиардами параметров — и обучен на высококачественной подборке оригинальных арабских текстов, охватывающем как литературный арабский, так и региональные диалекты.

По утверждению разработчиков, Falcon Arabic демонстрирует лучшие показатели среди всех существующих арабоязычных ИИ-моделей и сопоставим с конкурентами, в разы превышающими его по объему.

Презентация Falcon Arabic совпала с визитом президента США Дональда Трампа в Эмираты на минувшей неделе, в ходе которого стороны объявили о соглашении в сфере ИИ.

Как отметил Трамп, договор откроет для ОАЭ доступ к передовым американским полупроводникам для ИИ, что стало серьезным технологическим достижением для страны Персидского залива.

Наряду с Falcon Arabic также представлена модель Falcon-H1, которая по словам генерального секретаря ATRC Фейсала аль-Баннаи, превосходит решения таких технологических гигантов, как Meta и Alibaba.

— Лидерство в сфере ИИ сегодня — это не гонка за масштабом, а стремление сделать технологии мощными, доступными и универсальными, — заявил он.

Born in the Emirates. Fluent in Arabic. Built for the world.



HE Faisal Al Bannai announces Falcon Arabic at Make it in the Emirates.#TII #MIITE2024 #FalconArabic pic.twitter.com/WX6wcSky5o — Technology Innovation Institute (@TIIuae) May 21, 2025

Falcon-H1 ориентирован на снижение требований к вычислительным ресурсам и техническим навыкам для работы с ИИ, а также поддерживает более 100 языков, включая европейские, благодаря использованию многоязычного токенизатора и широкого набора обучающих данных.

Ранее в мае 2025 года Саудовская Аравия также объявила о запуске собственной компании Humain, призванной разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта.

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