ОАЭ представили новый арабоязычный ИИ Falcon Arabic, разработанный в Абу-Даби
Названная в честь национального символа ОАЭ — сокола, новая арабоязычная модель ИИ отражает курс страны на развитие цифровых технологий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Объединенные Арабские Эмираты запустили собственную арабоязычную модель искусственного интеллекта Falcon Arabic, разработанную Советом по перспективным технологиям Абу-Даби (ATRC).
Новая ИИ-модель стала значимым шагом на пути укрепления лидерства Эмиратов в сфере высоких технологий и ИИ в арабском мире, сообщает GlobalData.
Falcon Arabic построен на базе Falcon 3-7B — модели с 7 миллиардами параметров — и обучен на высококачественной подборке оригинальных арабских текстов, охватывающем как литературный арабский, так и региональные диалекты.
По утверждению разработчиков, Falcon Arabic демонстрирует лучшие показатели среди всех существующих арабоязычных ИИ-моделей и сопоставим с конкурентами, в разы превышающими его по объему.
Презентация Falcon Arabic совпала с визитом президента США Дональда Трампа в Эмираты на минувшей неделе, в ходе которого стороны объявили о соглашении в сфере ИИ.
Как отметил Трамп, договор откроет для ОАЭ доступ к передовым американским полупроводникам для ИИ, что стало серьезным технологическим достижением для страны Персидского залива.
Наряду с Falcon Arabic также представлена модель Falcon-H1, которая по словам генерального секретаря ATRC Фейсала аль-Баннаи, превосходит решения таких технологических гигантов, как Meta и Alibaba.
— Лидерство в сфере ИИ сегодня — это не гонка за масштабом, а стремление сделать технологии мощными, доступными и универсальными, — заявил он.
Born in the Emirates. Fluent in Arabic. Built for the world.— Technology Innovation Institute (@TIIuae) May 21, 2025
HE Faisal Al Bannai announces Falcon Arabic at Make it in the Emirates.#TII #MIITE2024 #FalconArabic pic.twitter.com/WX6wcSky5o
Falcon-H1 ориентирован на снижение требований к вычислительным ресурсам и техническим навыкам для работы с ИИ, а также поддерживает более 100 языков, включая европейские, благодаря использованию многоязычного токенизатора и широкого набора обучающих данных.
Ранее в мае 2025 года Саудовская Аравия также объявила о запуске собственной компании Humain, призванной разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта.
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