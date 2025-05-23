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    14:52, 23 Май 2025 | GMT +5

    ОАЭ представили новый арабоязычный ИИ Falcon Arabic, разработанный в Абу-Даби

    Названная в честь национального символа ОАЭ — сокола, новая арабоязычная модель ИИ отражает курс страны на развитие цифровых технологий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    арабоязычный ИИ Falcon Arabic
    Фото: Technology Innovation Institute @TIIuae

    Объединенные Арабские Эмираты запустили собственную арабоязычную модель искусственного интеллекта Falcon Arabic, разработанную Советом по перспективным технологиям Абу-Даби (ATRC).

    Новая ИИ-модель стала значимым шагом на пути укрепления лидерства Эмиратов в сфере высоких технологий и ИИ в арабском мире, сообщает GlobalData.

    Falcon Arabic построен на базе Falcon 3-7B — модели с 7 миллиардами параметров — и обучен на высококачественной подборке оригинальных арабских текстов, охватывающем как литературный арабский, так и региональные диалекты.

    По утверждению разработчиков, Falcon Arabic демонстрирует лучшие показатели среди всех существующих арабоязычных ИИ-моделей и сопоставим с конкурентами, в разы превышающими его по объему.

    Презентация Falcon Arabic совпала с визитом президента США Дональда Трампа в Эмираты на минувшей неделе, в ходе которого стороны объявили о соглашении в сфере ИИ.

    Как отметил Трамп, договор откроет для ОАЭ доступ к передовым американским полупроводникам для ИИ, что стало серьезным технологическим достижением для страны Персидского залива.

    Наряду с Falcon Arabic также представлена модель Falcon-H1, которая по словам генерального секретаря ATRC Фейсала аль-Баннаи, превосходит решения таких технологических гигантов, как Meta и Alibaba.

    — Лидерство в сфере ИИ сегодня — это не гонка за масштабом, а стремление сделать технологии мощными, доступными и универсальными, — заявил он.

     

    Falcon-H1 ориентирован на снижение требований к вычислительным ресурсам и техническим навыкам для работы с ИИ, а также поддерживает более 100 языков, включая европейские, благодаря использованию многоязычного токенизатора и широкого набора обучающих данных.

    Ранее в мае 2025 года Саудовская Аравия также объявила о запуске собственной компании Humain, призванной разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта.

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    Казахстанский IT-проект вошел в топ-5 лучших мировых инициатив по версии WSIS Prizes 2025.

    Теги:
    ОАЭ Искусственный интеллект Видео Мировые новости ИИ
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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