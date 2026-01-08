ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Катар начали отзыв детских смесей Nestle

Власти Объединенных Арабских Эмиратов в четверг объявили о добровольном и профилактическом отзыве ограниченного числа партий детских молочных смесей Nestle.

Как сообщило Управление по лекарственным средствам ОАЭ, такая мера была принята после уведомления производителя о возможном наличии токсина, образующегося в результате присутствия бактерии Bacillus cereus в одном из используемых сырьевых компонентов.

The #EmiratesDrugEstablishment announces the recall of specific batches of Nestlé-branded infant formula product from markets across the UAE, due to the potential presence of traces of Bacillus cereus, as part of ongoing efforts to protect public health & ensure community safety pic.twitter.com/FMCOIwaBVh — Emirates Drug Establishment مؤسسة الإمارات للدواء (@EDE_UAE) January 8, 2026

В перечень продукции, подпавшей под отзыв в ОАЭ, вошли отдельные партии смесей NAN Comfort 1, NAN OPTIPRO 1, NAN SUPREME PRO 1, 2 и 3, S-26 Ultima 1, 2 и 3, а также Alfamino. В Управлении по лекарственным средствам уточнили, что все затронутые партии изолированы на складах и не поступают в розничную продажу, а работа по полному изъятию оставшихся количеств продолжается в координации с компанией Nestle.

Эмиратский регулятор подчеркнул, что на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания или побочных эффектов, связанных с использованием указанных партий продукции. Также отмечается, что остальные продукты Nestle, представленные на рынке ОАЭ, считаются безопасными для потребителей.

Аналогичные меры были предприняты и в других странах региона.

В Саудовской Аравии Управление по контролю за продуктами и лекарствами выпустило предупреждение о недопустимости употребления отдельных партий детских смесей Nestle под брендами NAN, ALFAMINO, S-26 GOLD и S-26 ULTIMA.

Регулятор рекомендовал потребителям немедленно отказаться от использования указанной продукции и утилизировать ее. Управление заявило, что что на сегодняшний день случаев заболевания не зарегистрировано, однако отметило, что ее употребление может повлечь проблемы со здоровьем. Уточняется, что воздействие этого токсина может привести к таким симптомам, как тошнота, частая рвота и боли в животе.

В Катаре министерство здравоохранения сообщило о подозрении на возможное загрязнение отдельных партий детских смесей токсином церулидом. Ведомство через департамент продовольственной безопасности распорядилось срочно изъять все подозрительные товары с рынка и направило соответствующие инструкции торговым точкам. Покупателям рекомендовано вернуть приобретенную продукцию в магазины либо утилизировать ее.

وزارة الصحة العامة تحذر من استهلاك عدد من الدفعات من منتجات حليب

الأطفال ماركة» نستله» pic.twitter.com/yl6sTj1U1A — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) January 7, 2026

Катарские власти уточнили, что случаев негативного воздействия на здоровье детей на данный момент не выявлено, а лабораторные исследования продолжаются.

Министерство также заявило о поддержании постоянного контакта с производителем и пообещало информировать общественность по мере поступления новых данных.

Кувейт также выпустил предупреждение о состоянии продуктов питания, сообщив о проведении предварительного добровольного отзыва некоторых партий детских молочных смесей компании Nestle.

Власти также подтвердили, что затронутые продукты детского питания не входят в число тех, которые указаны в национальной продовольственной карточке.

Отзыв продукции затронул восемь стран Ближнего Востока — Бахрейн, Египет, Иран, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Nestlе отзывает ограниченное количество детского питания в Казахстане.

Отдельные партии детского питания Nestle также отзывают и в Кыргызстане.