ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Катар начали отзыв детских смесей Nestle
Регуляторы стран Персидского залива предупредили потребителей о возможных рисках, связанных с отдельными партиями детских смесей, после выявления вероятного загрязнения сырья, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов в четверг объявили о добровольном и профилактическом отзыве ограниченного числа партий детских молочных смесей Nestle.
Как сообщило Управление по лекарственным средствам ОАЭ, такая мера была принята после уведомления производителя о возможном наличии токсина, образующегося в результате присутствия бактерии Bacillus cereus в одном из используемых сырьевых компонентов.
The #EmiratesDrugEstablishment announces the recall of specific batches of Nestlé-branded infant formula product from markets across the UAE, due to the potential presence of traces of Bacillus cereus, as part of ongoing efforts to protect public health & ensure community safety pic.twitter.com/FMCOIwaBVh— Emirates Drug Establishment مؤسسة الإمارات للدواء (@EDE_UAE) January 8, 2026
В перечень продукции, подпавшей под отзыв в ОАЭ, вошли отдельные партии смесей NAN Comfort 1, NAN OPTIPRO 1, NAN SUPREME PRO 1, 2 и 3, S-26 Ultima 1, 2 и 3, а также Alfamino. В Управлении по лекарственным средствам уточнили, что все затронутые партии изолированы на складах и не поступают в розничную продажу, а работа по полному изъятию оставшихся количеств продолжается в координации с компанией Nestle.
Эмиратский регулятор подчеркнул, что на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания или побочных эффектов, связанных с использованием указанных партий продукции. Также отмечается, что остальные продукты Nestle, представленные на рынке ОАЭ, считаются безопасными для потребителей.
Аналогичные меры были предприняты и в других странах региона.
В Саудовской Аравии Управление по контролю за продуктами и лекарствами выпустило предупреждение о недопустимости употребления отдельных партий детских смесей Nestle под брендами NAN, ALFAMINO, S-26 GOLD и S-26 ULTIMA.
Регулятор рекомендовал потребителям немедленно отказаться от использования указанной продукции и утилизировать ее. Управление заявило, что что на сегодняшний день случаев заболевания не зарегистрировано, однако отметило, что ее употребление может повлечь проблемы со здоровьем. Уточняется, что воздействие этого токсина может привести к таким симптомам, как тошнота, частая рвота и боли в животе.
В Катаре министерство здравоохранения сообщило о подозрении на возможное загрязнение отдельных партий детских смесей токсином церулидом. Ведомство через департамент продовольственной безопасности распорядилось срочно изъять все подозрительные товары с рынка и направило соответствующие инструкции торговым точкам. Покупателям рекомендовано вернуть приобретенную продукцию в магазины либо утилизировать ее.
وزارة الصحة العامة تحذر من استهلاك عدد من الدفعات من منتجات حليب— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) January 7, 2026
الأطفال ماركة» نستله» pic.twitter.com/yl6sTj1U1A
Катарские власти уточнили, что случаев негативного воздействия на здоровье детей на данный момент не выявлено, а лабораторные исследования продолжаются.
Министерство также заявило о поддержании постоянного контакта с производителем и пообещало информировать общественность по мере поступления новых данных.
Кувейт также выпустил предупреждение о состоянии продуктов питания, сообщив о проведении предварительного добровольного отзыва некоторых партий детских молочных смесей компании Nestle.
Власти также подтвердили, что затронутые продукты детского питания не входят в число тех, которые указаны в национальной продовольственной карточке.
Отзыв продукции затронул восемь стран Ближнего Востока — Бахрейн, Египет, Иран, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Nestlе отзывает ограниченное количество детского питания в Казахстане.
Отдельные партии детского питания Nestle также отзывают и в Кыргызстане.