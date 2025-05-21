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    14:22, 21 Май 2025 | GMT +5

    ОАЭ договорились с Израилем о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа

    На первоначальном этапе помощь рассчитана на 15 тысяч человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ОАЭ договорились с Израилем о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа
    Фото: WAM

    Объединенные Арабские Эмираты заявили, что достигли соглашения с Израилем о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Эмиратов Абдаллой бен Заидом и его израильским коллегой Гидеоном Сааром.

    Об этом сообщает информагентство WAM.

    Согласно заявлению, помощь из ОАЭ на первом этапе обеспечит продовольствием около 15 тысяч жителей анклава. Кроме того, в сектор Газа будут направлены критически важные товары для работы пекарен и ухода за младенцами.

    Как отметила директор департамента коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, план предусматривает устойчивое и безопасное снабжение мирного населения в условиях продолжающегося гуманитарного кризиса.

    Решение стало реакцией на растущее международное давление на Израиль, усилившееся после возобновления масштабной военной операции в Газе. Израильская армия на прошлой неделе начала новый этап наступления, в результате которого, по данным медиков, в секторе Газа за последние восемь дней погибли более 500 человек.

    На фоне критики со стороны международного сообщества Израиль также объявил о разрешении на ввоз около 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав, заявили во вторник представители управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Женеве. С марта власти Израиля фактически блокировали поступление в анклав медикаментов, продовольствия и топлива, что, по мнению экспертов, поставило палестинцев на грань голода.

    Как сообщается, помощь из ОАЭ составляет более 40% от всего объема гуманитарной помощи, поступающей в сектор. Ранее в мае Израиль призвал Эмираты профинансировать деятельность недавно созданного Фонда гуманитарной помощи Газы, однако ОАЭ отказались поддерживать инициативу в ее текущем виде, посчитав ее неэффективной и не решающей острых проблем мирного населения.

    В ходе сегодняшнего разговора между министрами обсуждались также усилия по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Шейх Абдалла бин Заид подчеркнул необходимость обеспечения «неотложного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного» доступа гуманитарной помощи к палестинцам в Газе.

    Тем временем, в Евросоюзе не исключают пересмотра условий торгового соглашения с Израилем. Во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в Брюсселе рассматривают этот вопрос на фоне «катастрофической» ситуации в секторе Газа.

    На днях Израиль разрешил ограниченные поставки гумпомощи в сектор Газа.

    Тем временем, йеменские хуситы объявили о «морской блокаде» израильского порта Хайфа в ответ на в ответ на эскалацию Израилем войны в палестинском анклаве.

    Теги:
    сектор Газа ОАЭ Гуманитарная помощь Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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