ОАЭ договорились с Израилем о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что достигли соглашения с Израилем о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Эмиратов Абдаллой бен Заидом и его израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Об этом сообщает информагентство WAM.

Согласно заявлению, помощь из ОАЭ на первом этапе обеспечит продовольствием около 15 тысяч жителей анклава. Кроме того, в сектор Газа будут направлены критически важные товары для работы пекарен и ухода за младенцами.

Как отметила директор департамента коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, план предусматривает устойчивое и безопасное снабжение мирного населения в условиях продолжающегося гуманитарного кризиса.

Решение стало реакцией на растущее международное давление на Израиль, усилившееся после возобновления масштабной военной операции в Газе. Израильская армия на прошлой неделе начала новый этап наступления, в результате которого, по данным медиков, в секторе Газа за последние восемь дней погибли более 500 человек.

На фоне критики со стороны международного сообщества Израиль также объявил о разрешении на ввоз около 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав, заявили во вторник представители управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Женеве. С марта власти Израиля фактически блокировали поступление в анклав медикаментов, продовольствия и топлива, что, по мнению экспертов, поставило палестинцев на грань голода.

Как сообщается, помощь из ОАЭ составляет более 40% от всего объема гуманитарной помощи, поступающей в сектор. Ранее в мае Израиль призвал Эмираты профинансировать деятельность недавно созданного Фонда гуманитарной помощи Газы, однако ОАЭ отказались поддерживать инициативу в ее текущем виде, посчитав ее неэффективной и не решающей острых проблем мирного населения.

В ходе сегодняшнего разговора между министрами обсуждались также усилия по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Шейх Абдалла бин Заид подчеркнул необходимость обеспечения «неотложного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного» доступа гуманитарной помощи к палестинцам в Газе.

Тем временем, в Евросоюзе не исключают пересмотра условий торгового соглашения с Израилем. Во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в Брюсселе рассматривают этот вопрос на фоне «катастрофической» ситуации в секторе Газа.

На днях Израиль разрешил ограниченные поставки гумпомощи в сектор Газа.

Тем временем, йеменские хуситы объявили о «морской блокаде» израильского порта Хайфа в ответ на в ответ на эскалацию Израилем войны в палестинском анклаве.