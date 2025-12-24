Nvidia планирует начать поставки ИИ чипов в Китай в следующем году
Американская компания Nvidia сообщила китайским клиентам о намерении начать поставки своих чипов искусственного интеллекта H200 в Китай до середины февраля 2026 года, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.
Разработчик микросхем рассчитывает выполнить первые заказы за счет уже имеющихся складских запасов. По оценкам источников, общий объем поставок может составить от 5 до 10 тысяч модулей, что эквивалентно примерно 40–80 тысячам ИИ чипов H200.
Компания также проинформировала китайских клиентов о планах расширения производственных мощностей для выпуска данных чипов. Ожидается, что прием заказов на новые мощности будет открыт во втором квартале 2026 года.
Напомним, 9 декабря Дональд Трамп в сообщении в социальной сети Truth Social заявил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпин о планах США разрешить Nvidia поставки ИИ чипов H200 при условии соблюдения требований национальной безопасности.
