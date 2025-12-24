РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:30, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Nvidia планирует начать поставки ИИ чипов в Китай в следующем году

    Американская компания Nvidia сообщила китайским клиентам о намерении начать поставки своих чипов искусственного интеллекта H200 в Китай до середины февраля 2026 года, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.  

    Фото: SCMP

    Разработчик микросхем рассчитывает выполнить первые заказы за счет уже имеющихся складских запасов. По оценкам источников, общий объем поставок может составить от 5 до 10 тысяч модулей, что эквивалентно примерно 40–80 тысячам ИИ чипов H200.

    Компания также проинформировала китайских клиентов о планах расширения производственных мощностей для выпуска данных чипов. Ожидается, что прием заказов на новые мощности будет открыт во втором квартале 2026 года.

    Напомним, 9 декабря Дональд Трамп в сообщении в социальной сети Truth Social заявил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпин о планах США разрешить Nvidia поставки ИИ чипов H200 при условии соблюдения требований национальной безопасности.

    Ранее мы писали, что США потребовали раскрыть данные о поставках Nvidia H200 в Китай.

    Мы также писали о том, что Nvidia стала первой компанией с капитализацией $5 трлн. 

    Теги:
    Китай Мировые новости ИИ США
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
