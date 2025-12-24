Nvidia планирует начать поставки ИИ чипов в Китай в следующем году

Разработчик микросхем рассчитывает выполнить первые заказы за счет уже имеющихся складских запасов. По оценкам источников, общий объем поставок может составить от 5 до 10 тысяч модулей, что эквивалентно примерно 40–80 тысячам ИИ чипов H200.

Компания также проинформировала китайских клиентов о планах расширения производственных мощностей для выпуска данных чипов. Ожидается, что прием заказов на новые мощности будет открыт во втором квартале 2026 года.

Напомним, 9 декабря Дональд Трамп в сообщении в социальной сети Truth Social заявил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпин о планах США разрешить Nvidia поставки ИИ чипов H200 при условии соблюдения требований национальной безопасности.

