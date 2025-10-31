Nvidia стала первой компанией с капитализацией $5 трлн

Достижение нового рубежа еще больше подчеркивает перемены, вызванные увлечением искусственным интеллектом, которое широко рассматривается как крупнейший технологический сдвиг с момента презентации первого iPhone сооснователем Apple Стивом Джобсом 18 лет назад. Apple благодаря успеху iPhone стала первой публичной компанией, чья капитализация достигла $1 трлн, затем $2 трлн и в итоге $3 трлн.

Однако возникают сомнения в устойчивости роста рынка ИИ: чиновники Банка Англии ранее в этом месяце предупредили о растущем риске того, что цены на акции технологических компаний, разогретые бумом ИИ, могут рухнуть. Глава Международного валютного фонда высказал аналогичное предупреждение.

Главной причиной быстрого роста стоимости акций Nvidia с начала 2023 года является огромный спрос на ее чипы. В среду акции закрылись на отметке $207,04 при 24,3 миллиарда акций в обращении, что оценивает рыночную капитализацию компании в $5,03 трлн.

Для сравнения, капитализация Nvidia превышает ВВП Индии, Японии и Великобритании, по данным Международного валютного фонда.

Nvidia заняла лидирующую позицию в адаптации своих чипов - графических процессоров от использования в видеоиграх до помощи в обучении мощных систем ИИ, таких как технологии ChatGPT и генераторами изображений. Спрос взлетел, когда все больше людей начали использовать чат-ботов на базе ИИ. Технологические компании стремились получить больше чипов для их создания и работы.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг снизил значимость опасений по поводу возможного «перегрева» ИИ, заявив, что генеративные чат-боты ИИ, которые несколько лет назад были лишь «интересными», теперь становятся настолько полезными, что станут прибыльными.

На этой неделе Хуанг направлялся в Южную Корею, где лидеры крупных экономик Тихоокеанского региона, включая США, Китай и Японию, собираются на ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который долгое время продвигал свободную торговлю, но теперь сталкивается с широкомасштабными тарифами США на технологии и другие товары.

Ожидается, что многосторонняя встреча в Кунджу будет затмлена побочным событием - личной встречей в четверг между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, так как их усиливающаяся торговая война ставит южнокорейских хозяев в непростое положение.

Во вторник Хуанг объявил о заказах на чипы на сумму $500 млрд. Компания также объявила о партнёрстве с Uber в области роботакси и инвестиции в Nokia на $1 млрд, при этом компании планируют совместно работать над технологией 6G.

Кроме того, Nvidia сотрудничает с Министерством энергетики США для создания семи новых суперкомпьютеров ИИ.

В прошлом месяце Nvidia сообщила о планах инвестировать $100 млрд в OpenAI в рамках партнёрства, которое добавит, как минимум 10 гигаватт мощностей дата-центров Nvidia AI для увеличения вычислительной мощности владельца чат-бота ChatGPT.

В августе Хуанг сообщил, что Nvidia обсуждает с администрацией Трампа возможный новый компьютерный чип, предназначенный для Китая.

Трамп заявил на борту Air Force One, что в четверг обсудит чипы Nvidia с Си на полях саммита APEC, в котором также участвует Хуанг.

В начале октября Nvidia была объявлена первой в истории компанией с капитализацией в $4,5 трлн.