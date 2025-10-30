РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:01, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп и Си Цзиньпин начали встречу в Южной Корее

    Состоялась встреча президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан, которая должна привести к перезагрузке отношений двух мировых держав, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    трамп си цзиньпин
    кадр из видео

    Личная встреча началась в 11:00 часов по местному времени (07:00 по времени Астаны) на южнокорейской военной авиабазе Кимхэ, после того, как Си Цзиньпин прибыл в страну на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), перед вылетом Трампа.

    Трамп и Си Цзиньпин вошли в зал с противоположных сторон и пожали друг другу руки, стоя перед флагами США и Китая. Оба лидера сделали небольшие заявления для прессы.

    В кратком обращении Трамп сообщил, что у него хорошие отношения с Си Цзиньпином, передает CBS News.

    — Я не сомневаюсь, что наша встреча будет очень успешной. Но он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо, — заявил Дональд Трамп.

    В начале встречи с китайским лидером Трамп сказал, что для него «большая честь быть рядом с моим другом», сообщает NBC News.

    — У нас будут некоторые обсуждения. Думаю, мы уже договорились о многом, и сейчас согласуем еще кое-что, — отметил Дональд Трамп. — Председатель Си — великий лидер великой страны. У нас будут фантастические отношения на долгие годы, и для нас большая честь видеть вас среди нас. 

    Си Цзиньпин сообщил, что «мне тоже было очень приятно встретиться с вами, и очень тепло видеть вас снова», передает NBC News.

    Лидер Китая отметил, что с начала этого года они с Трампом провели три телефонных разговора, обменялись несколькими письмами и «поддерживали тесный контакт».

    Под их руководством, «китайско-американские отношения в целом оставались стабильными». Си Цзиньпин сообщил, что базовый консенсус, достигнутый в Малайзии на прошлой неделе между торговыми делегациями США и Китая, «создал необходимые условия для нашей сегодняшней встречи».

    — Учитывая наши различные национальные условия, мы не всегда сходимся во взглядах, и нормально, что между двумя ведущими экономиками мира время от времени возникают трения, — сообщил Си Цзиньпин.

    Глава Китая заявил, что он и Трамп должны «придерживаться правильного курса».

    — Я всегда верил, что развитие Китая идет рука об руку с вашим видением того, как сделать Америку снова великой, — отметил председатель КНР.

    Си Цзиньпин сказал Трампу: «Вы очень заботитесь о мире во всем мире и с большим энтузиазмом относитесь к урегулированию различных региональных горячих проблем».

    Лидер Китая заявил, что Китай также помог выступить посредником между Таиландом и Камбоджей и «содействовал мирным переговорам для решения других острых вопросов».

    — Сегодня мир сталкивается со множеством сложных проблем, Китай и США могут совместно взять на себя ответственность как ведущие державы и работать вместе, чтобы добиться большего и более значительных и конкретных результатов на благо наших двух стран и всего мира, — заявил Си Цзиньпин.

    Остальная часть встречи Трампа и Си Цзиньпина будет закрыта для СМИ.

    В официальном расписании Белого дома на встречу с Си Цзиньпином было отведено менее двух часов, хотя Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином продлится «три-четыре часа».

    Китай является третьим по величине торговым партнером США после Мексики и Канады. В прошлом году США закупили китайских товаров на сумму 438,9 млрд долларов, в то время как Китай закупил товаров из США на сумму 143,5 млрд долларов. Однако Трамп настаивает на повышении пошлин на китайский импорт как из-за незаконного оборота фентанила, так и из-за предполагаемой недобросовестной торговой практики.

    Ранее сообщалось о заявлениях Министра финансов США и министра коммерции КНР о достижении Пекином и Вашингтоном консенсуса по важным торгово-экономическим вопросам. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что Трамп, скорее всего, посетит Пекин в начале следующего года.

     

    Теги:
    Китай Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают