Трамп и Си Цзиньпин начали встречу в Южной Корее

Личная встреча началась в 11:00 часов по местному времени (07:00 по времени Астаны) на южнокорейской военной авиабазе Кимхэ, после того, как Си Цзиньпин прибыл в страну на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), перед вылетом Трампа.

Трамп и Си Цзиньпин вошли в зал с противоположных сторон и пожали друг другу руки, стоя перед флагами США и Китая. Оба лидера сделали небольшие заявления для прессы.

В кратком обращении Трамп сообщил, что у него хорошие отношения с Си Цзиньпином, передает CBS News.

— Я не сомневаюсь, что наша встреча будет очень успешной. Но он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо, — заявил Дональд Трамп.

В начале встречи с китайским лидером Трамп сказал, что для него «большая честь быть рядом с моим другом», сообщает NBC News.

— У нас будут некоторые обсуждения. Думаю, мы уже договорились о многом, и сейчас согласуем еще кое-что, — отметил Дональд Трамп. — Председатель Си — великий лидер великой страны. У нас будут фантастические отношения на долгие годы, и для нас большая честь видеть вас среди нас.

Си Цзиньпин сообщил, что «мне тоже было очень приятно встретиться с вами, и очень тепло видеть вас снова», передает NBC News.

Лидер Китая отметил, что с начала этого года они с Трампом провели три телефонных разговора, обменялись несколькими письмами и «поддерживали тесный контакт».

Под их руководством, «китайско-американские отношения в целом оставались стабильными». Си Цзиньпин сообщил, что базовый консенсус, достигнутый в Малайзии на прошлой неделе между торговыми делегациями США и Китая, «создал необходимые условия для нашей сегодняшней встречи».

— Учитывая наши различные национальные условия, мы не всегда сходимся во взглядах, и нормально, что между двумя ведущими экономиками мира время от времени возникают трения, — сообщил Си Цзиньпин.

Глава Китая заявил, что он и Трамп должны «придерживаться правильного курса».

— Я всегда верил, что развитие Китая идет рука об руку с вашим видением того, как сделать Америку снова великой, — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин сказал Трампу: «Вы очень заботитесь о мире во всем мире и с большим энтузиазмом относитесь к урегулированию различных региональных горячих проблем».

Лидер Китая заявил, что Китай также помог выступить посредником между Таиландом и Камбоджей и «содействовал мирным переговорам для решения других острых вопросов».

— Сегодня мир сталкивается со множеством сложных проблем, Китай и США могут совместно взять на себя ответственность как ведущие державы и работать вместе, чтобы добиться большего и более значительных и конкретных результатов на благо наших двух стран и всего мира, — заявил Си Цзиньпин.

Остальная часть встречи Трампа и Си Цзиньпина будет закрыта для СМИ.

В официальном расписании Белого дома на встречу с Си Цзиньпином было отведено менее двух часов, хотя Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином продлится «три-четыре часа».

Китай является третьим по величине торговым партнером США после Мексики и Канады. В прошлом году США закупили китайских товаров на сумму 438,9 млрд долларов, в то время как Китай закупил товаров из США на сумму 143,5 млрд долларов. Однако Трамп настаивает на повышении пошлин на китайский импорт как из-за незаконного оборота фентанила, так и из-за предполагаемой недобросовестной торговой практики.

Ранее сообщалось о заявлениях Министра финансов США и министра коммерции КНР о достижении Пекином и Вашингтоном консенсуса по важным торгово-экономическим вопросам. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что Трамп, скорее всего, посетит Пекин в начале следующего года.