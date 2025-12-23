США потребовали раскрыть данные о поставках Nvidia H200 в Китай

Сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Грегори Микс обратились в министерство торговли США с просьбой раскрыть информацию о лицензиях. В письме они запросили сведения обо всех заявках на получение лицензий для китайских компаний, а также потребовали уведомлять Конгресс о каждом одобренном разрешении в течение 48 часов с момента его выдачи.

Поводом для обращения стали заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил о намерении разрешить поставки чипов Nvidia H200 в Китай.

По его словам, правительство США будет взимать 25-процентную комиссию, а сами поставки должны способствовать укреплению позиций американских производителей на фоне конкуренции с китайской полупроводниковой отраслью.

Ранее Трамп также заявлял, что компания Nvidia сможет поставлять чипы H200 утвержденным клиентам в Китае.

Это решение было принято после нескольких недель обсуждений внутри администрации США и последовало за встречей президента с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом в Вашингтоне, на которой рассматривались вопросы экспортного контроля.

Напомним, в одном из сообщений в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о планах США разрешить поставки продукции Nvidia при условии соблюдения требований национальной безопасности, добавив, что китайская сторона восприняла эту информацию положительно.

Ранее сообщалось, что ограничение экспорта продукции в Китай может стоить Nvidia $5,5 млрд.