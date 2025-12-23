РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    04:40, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    США потребовали раскрыть данные о поставках Nvidia H200 в Китай

    Американские законодатели потребовали от министерства торговли США раскрыть информацию о выдаче лицензий на возможные поставки в Китай высокопроизводительных чипов Nvidia H200, предназначенных для систем искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на SCMP.

    Фото: SCMP

    Сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Грегори Микс обратились в министерство торговли США с просьбой раскрыть информацию о лицензиях. В письме они запросили сведения обо всех заявках на получение лицензий для китайских компаний, а также потребовали уведомлять Конгресс о каждом одобренном разрешении в течение 48 часов с момента его выдачи.

    Поводом для обращения стали заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил о намерении разрешить поставки чипов Nvidia H200 в Китай.

    По его словам, правительство США будет взимать 25-процентную комиссию, а сами поставки должны способствовать укреплению позиций американских производителей на фоне конкуренции с китайской полупроводниковой отраслью.

    Ранее Трамп также заявлял, что компания Nvidia сможет поставлять чипы H200 утвержденным клиентам в Китае.

    Это решение было принято после нескольких недель обсуждений внутри администрации США и последовало за встречей президента с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом в Вашингтоне, на которой рассматривались вопросы экспортного контроля.

    Напомним, в одном из сообщений в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о планах США разрешить поставки продукции Nvidia при условии соблюдения требований национальной безопасности, добавив, что китайская сторона восприняла эту информацию положительно.

    Ранее сообщалось, что ограничение экспорта продукции в Китай может стоить Nvidia $5,5 млрд.

    Теги:
    Китай Мировые новости США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
