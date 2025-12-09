Трамп разрешит Nvidia продавать некоторые чипы для ИИ в Китае

Это заявление положило конец фактически действовавшему запрету на продажу ИИ-чипов второй по величине экономике мира и стратегическому конкуренту США.

Nvidia H200 на поколение отстает от новейшего чипа Blackwell, который считается одним из самых продвинутых и мощных ИИ-чипов в мире.

Трамп заявил, что чип Blackwell и Rubin не будет частью сделки.

Президент США отметил, что он также разрешит Intel, AMD «и другим крупным американским компаниям» продавать аналогичные чипы клиентам в Китае.

Правительство США будет получать 25% от продаж одобренных чипов вместо ранее объявленных 15%.

— Моя администрация всегда будет ставить Америку на первое место, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Напомним, в начале ноября Дональд Трамп заявил, что самые передовые чипы компании Nvidia, мирового лидера в сфере искусственного интеллекта, не будут поставляться в Китай и другие страны.

Ранее сообщалось, что ограничение экспорта продукции в Китай может стоить Nvidia $5,5 млрд.