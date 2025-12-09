РУ
    17:16, 09 Декабрь 2025

    Трамп разрешит Nvidia продавать некоторые чипы для ИИ в Китае

    Дональд Трамп заявил, что он проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о том, что «Соединенные Штаты разрешат NVIDIA поставлять свою продукцию H200 одобренным клиентам в Китае», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: wccftech.com

    Это заявление положило конец фактически действовавшему запрету на продажу ИИ-чипов второй по величине экономике мира и стратегическому конкуренту США.

    Nvidia H200 на поколение отстает от новейшего чипа Blackwell, который считается одним из самых продвинутых и мощных ИИ-чипов в мире.

    Трамп заявил, что чип Blackwell и Rubin не будет частью сделки.

    Президент США отметил, что он также разрешит Intel, AMD «и другим крупным американским компаниям» продавать аналогичные чипы клиентам в Китае.

    Правительство США будет получать 25% от продаж одобренных чипов вместо ранее объявленных 15%.

    — Моя администрация всегда будет ставить Америку на первое место, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Напомним, в начале ноября Дональд Трамп заявил, что самые передовые чипы компании Nvidia, мирового лидера в сфере искусственного интеллекта, не будут поставляться в Китай и другие страны. 

    Ранее сообщалось, что ограничение экспорта продукции в Китай может стоить Nvidia $5,5 млрд.

