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    11:47, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новый Дом дружбы построят в Туркестанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил построить Дом дружбы в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По статистике, в Туркестанской области немало различных бытовых конфликтов. В качестве примера вы рассказали о событиях в населенных пунктах Шорнак, Карабулак. Даже на бытовом уровне необходимо уделять особое внимание именно таким ситуациям. Прежде всего, такие события не должны носить национальный характер. Это первый вопрос», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    Президент озвучил поручения в данном направлении.

    «Второй вопрос – открыть Дом дружбы в Туркестанской области. Такие дома есть во всех регионах. Такие дома не должны превращаться в залы торжественных заседаний. Дома дружбы должны приглашать экспертов и принимать представителей народа, которые смогут обсудить возникающие проблемы на практике. Какие у вас планы на этот счет?», - спросил глава государства у акима Туркестанской области.

    Аким области Умирзак Шукеев отметил, что в регионе успешно работает мониторинг, который держит под контролем межэтническую ситуацию.

    «На самом деле произошло событие в новом Шорнаке, Караулаке. Для их предотвращения у нас с 2019 года открыт мониторинговый центр по непосредственному изучению межэтнических конфликтов. В нем собрались не только власти, но и системные социальные сети, обращения граждан, общественные места, где собирают информацию. Благодаря этому в 2019 году мы убедились, что в населенном пункте Шорнак есть такой риск. На месте мы приняли соответствующие меры, собрали двухсторонних старейшин, провели с ними маслихат, укрепили работу правоохранительных органов, предприняли действия, меры, благодаря которым в конфликте 2020 года не было кровопролития, и вопрос был урегулирован в течение нескольких часов», - сказал глава региона.

    Он также отметил, что по поручению Президента в Туркестанском регионе будет построен новый Дом дружбы.

    «У нашей Ассамблеи был Дом дружбы, но он находился в Шымкенте. По запросу Шымкента мы передали его на баланс акимата города. Сейчас Ассамблея находится в Доме управлений. Думаю, что с учетом ваших замечаний мы построим Дом дружбы нового образца», - заключил Умирзак Шукеев.



    Напомним, в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


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