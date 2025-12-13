Новую службу военной разведки создали в Великобритании

Министерство обороны Великобритании объявило о масштабной реформе, в рамках которой все разведывательные подразделения сухопутных войск, флота, ВВС и космического командования будут подчинены единому центру управления.

Реформа проводится на фоне роста внешнего давления. Власти отмечают, что участились кибератаки, которые мешают работе космических систем и создают риски для глобальной логистики.

Подобная деятельность уже отражается на повседневной жизни британцев, поскольку влияет на стоимость товаров, усиливает экономическую нестабильность и создает угрозы для энергетической безопасности и инфраструктуры.

Подготовка кадров для новой структуры возложена на новую Академию военной разведки. В ней предусмотрены программы по киберразведке, космическим исследованиям и геопространственному анализу.

Дополнительный элемент реформы касается защиты самого Министерства обороны Великобритании. При ведомстве создается управление контрразведки. Это решение принято после резкого увеличения враждебной активности против Минобороны, которая за год выросла более чем на 50%.

Ключевым элементом новой разведывательной структуры станет объект на военной базе Уайтон, расположенной в 100 километрах к северу от Лондона. Там уже построен центр интеграции разведданных, сопоставимый по площади с футбольным полем, где будут анализировать информацию, включая сведения от партнеров по альянсу «Пять глаз», куда входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Реформа вписывается в долгосрочный курс британского правительства на усиление национальной безопасности. Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах довести оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. К 2027 году бюджет на оборону достигнет 2,5% от ВВП, а в этом году на военные нужды выделено дополнительно £5 млрд.