Великобритания переходит к активной подготовке к возможной войне - Стармер

Документ определяет приоритеты оборонной стратегии Великобритании на ближайшие 10 лет. Главная цель — обеспечить армию всем необходимым для противостояния угрозам и ведения войны высокой интенсивности.

— Мы уже начали действовать, объявив о самом крупном и устойчивом увеличении оборонных расходов с конца холодной войны. Повышая их до 2,5% ВВП к 2027 году. С амбициями достичь 3% в следующем парламенте, с учетом экономических и финансовых условий, — заявил Стармер в понедельник, выделив три ключевых направления грядущих изменений.

По его словам, Великобритания переходит к активной подготовке к возможной войне.

— Прежде всего, мы переходим к активной подготовке к возможной войне — это становится центральной задачей для наших вооруженных сил. В условиях, когда угрозу представляют государства с мощным военным потенциалом, самым действенным сдерживающим фактором остается готовность к отражению агрессии, — сказал он, выступая перед рабочими судостроительной верфи в Глазго.

По словам премьер-министра Великобритании, страна намерена сформировать более боеспособную армию. Одним из ключевых элементов этого процесса станет расширенный стратегический резерв — полностью обученный и готовый к мобилизации.

Кир Стармер также подтвердил, что Великобритания вложит £15 млрд в собственную программу производства ядерных боеголовок, чтобы гарантировать надежность и эффективность системы ядерного сдерживания на десятилетия вперед.

— Во-вторых, все, что мы делаем, будет усиливать НАТО, поскольку мы берем на себя больше ответственности за коллективную оборону. Смысл альянса НАТО глубок: мы никогда не будем сражаться в одиночку. Это источник нашей стратегической мощи, — подчеркнул Стармер.

Тем самым глава кабмина подтвердил, что оборонная политика Великобритании, как и прежде, будет строиться по принципу «НАТО прежде всего». Проводимые реформы направлены на то, чтобы обеспечить самый значительный вклад Соединенного Королевства в альянс с момента его основания.

— В-третьих, мы будем внедрять инновации и ускорим их до темпа военного времени, чтобы противостоять угрозам настоящего и будущего. Мы станем самым быстрым инноватором в НАТО, — заявил британский премьер-министр.

Он подчеркнул необходимость извлечения уроков из войны в Украине. Все компоненты вооруженных сил — дроны, эсминцы, ИИ, авиация — должны работать как единое целое. Все рода войск будут полностью интегрированы для создания армии, которая станет «в десять раз смертоноснее к 2035 году».

Стармер напомнил, что после окончания холодной войны многие государства сократили военные расходы, перенаправив высвобожденные ресурсы на развитие социальных программ — это дало так называемые «дивиденды мира». В нынешних условиях, по его мнению, Великобритания должна адаптироваться к новым вызовам и стремиться к получению «оборонных дивидендов», извлекая выгоду за счет укрепления национальной безопасности.

Согласно заявлению премьера, в Соединенном Королевстве построят не менее шести новых заводов по производству боеприпасов. Запланированы также производство «тысяч новых дальнобойных вооружений» и инвестиции в системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Британия готовится создать гибридный Королевский флот с использованием дронов, военных кораблей, подлодок и авиации для патрулирования Северной Атлантики и других регионов. В рамках соглашения AUKUS с Австралией и США планируется построить до 12 ударных подводных лодок, спуская на воду по одной субмарине каждые 18 месяцев.

Кроме этого, Великобритания инвестирует в передовые технологии беспилотных систем, улучшенную экипировку для военнослужащих и достойное жилье для них и их семей.

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