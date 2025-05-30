«Золотой купол» подчеркивает начало новой фазы противостояния в космосе – британский эксперт

По мере обострения глобальных противоречий космос становится потенциальным полем боя. На этом фоне особое внимание экспертов привлекает инициатива США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая может радикально изменить правила игры на орбите.

— Мир становится всё более нестабильным. Совсем недавно обсуждался проект «Золотого купола». Сегодня уже открыто говорится о том, что космос становится ареной военных действий, — заявила директор консалтинговой компании Space4Sight Джули Холт-Джонс, выступая на выставке Global Britain Trade Expo 2025.

По её словам, геополитика больше не ограничивается поверхностью Земли — она распространилась на космос, где отсутствуют чёткие границы.

— Любое действие на орбите затрагивает всех. Вести изолированную войну в космосе невозможно: последствия неизбежно отразятся на всех участниках. Если, к примеру, взорвать ядерное устройство, пострадают не только ваши активы, но и чужие, — подчеркнула она.

Холт-Джонс отметила, что инициатива «Золотой купол» отражает новую геополитическую реальность. Если ранее акцент делался на «защите и обороне», то сегодня приоритет отдан «сдерживанию и противодействию».

Она также указала на то, что космос в наши дни — это не просто платформа для связи и навигации, а критически важная инфраструктура. Современная экономика, безопасность и государственное управление напрямую зависят от систем, находящихся на орбите.

— Потеря доступа к космосу приведет к катастрофическим последствиям. Только для Великобритании отключение спутниковых систем позиционирования, навигации и точного времени (PNT) может обойтись экономике в 1 млрд фунтов в день, — подчеркнула Холт-Джонс.

По ее словам, космическая инфраструктура сталкивается с рядом серьёзных угроз. В первую очередь это космический мусор, возникающий как вследствие технических неисправностей, так и в результате преднамеренного уничтожения спутников. Также опасность представляют солнечные бури и электромагнитные импульсы, способные вывести из строя орбитальные системы. Не менее серьёзную угрозу несут и враждебные действия государств — глушение сигналов, кибератаки и иные формы вмешательства.

Холт-Джонс подчеркнула, что многие проблемы проистекают из отсутствия действенного международного регулирования. В качестве основной правовой основы до сих пор используется Договор о космосе 1967 года, созданный в совершенно иную эпоху и не отвечающий вызовам современности.

Несмотря на все риски, эксперт считает, что космос остаётся территорией огромных возможностей как для государств, так и для бизнеса.

По оценкам аналитиков, к 2035 году объём мировой космической экономики может достичь 1,8 трлн долларов, причём до 60% роста обеспечат новые игроки — коммерческие компании, стартапы и технологические корпорации.

Ранее мы сообщали, что президент Трамп планирует создать «Золотой купол» до конца своего президентского срока, а представитель МИД Китая призвал США отказаться от данного проекта системы ПРО.