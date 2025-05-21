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    16:54, 21 Май 2025 | GMT +5

    В МИД Китая призвали США отказаться от проекта системы ПРО «Золотой купол»

    Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выразила обеспокоенность по поводу разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол» в связи с возможным нарушением международной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    представитель МИД КНР Мао Нин
    Фото: МИД КНР

    Мао Нин заявила, что проект нарушает принципы Договора о космосе 1967 года и может привести к новой гонке вооружений в космосе.

    — Мы призываем США как можно скорее отказаться от разработки и глобальной системы противоракетной обороны и предпринять практические действия по укреплению стратегического взаимного доверия между ведущими державами и поддержанию глобальной стратегической стабильности, — заявила Мао Нин.

    Ранее президент Дональд Трамп обнародовал планы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», прогнозируя завершение проекта к концу своего срока.

    В мае Китай успешно запустил в космос новую группу спутников для наблюдения за электромагнитным полем Земли.

    Теги:
    Америка Китай КНР Безопасность США
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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