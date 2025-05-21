В МИД Китая призвали США отказаться от проекта системы ПРО «Золотой купол»

Мао Нин заявила, что проект нарушает принципы Договора о космосе 1967 года и может привести к новой гонке вооружений в космосе.

— Мы призываем США как можно скорее отказаться от разработки и глобальной системы противоракетной обороны и предпринять практические действия по укреплению стратегического взаимного доверия между ведущими державами и поддержанию глобальной стратегической стабильности, — заявила Мао Нин.

Ранее президент Дональд Трамп обнародовал планы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», прогнозируя завершение проекта к концу своего срока.

В мае Китай успешно запустил в космос новую группу спутников для наблюдения за электромагнитным полем Земли.