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    11:46, 21 Май 2025 | GMT +5

    Трамп планирует создать «Золотой купол» до конца своего президентского срока

    Президент Дональд Трамп обнародовал планы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», прогнозируя завершение проекта к концу своего срока, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Трамп планирует создать «Золотой купол» до конца своего президентского срока
    Фото: airandspaceforces.com

    «Золотой купол» был приоритетом для президента Трампа с момента его вступления в должность, поскольку во время предвыборной кампании он обещал создать систему защиты от внешних угроз, аналогичную израильскому «Железному куполу» по перехвату ракет и снарядов.

    По оценкам Трампа, проект обойдется в $175 млрд, но бюджетное управление Конгресса считает, что система противоракетной обороны (ПРО) будет стоить гораздо больше — до $542 млрд.

    Президент США заявил во вторник, что «Золотой купол» получит $25 млрд финансирования из его законопроекта о сокращении налогов и расходов, который еще должен быть принят Конгрессом, и что Канада выразила заинтересованность в участии в программе и могла бы разделить часть стоимости ПРО.

    Трамп высказал уверенность, что Соединенные Штаты смогут завершить проект примерно за три года и вывести его на полную мощность до окончания президентского срока.

    — После того, как «Золотой купол» будет полностью построен, он сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света, и даже если они будут запущены из космоса, и у нас будет лучшая система из когда-либо созданных, — сообщил Дональд Трамп.

    Трамп также объявил, что курировать проект будет генерал Майкл Гетлейн, заместитель начальника космических операций Космических сил.

    В январском указе под названием «Железный купол Америки» Трамп дал Пентагону 60 дней на представление деталей плана, который включал разработку американских гиперзвуковых ракет и «космических перехватчиков».

    Проект дает Трампу шанс реализовать видение бывшего президента Рональда Рейгана. В 1980-х годах Рейган потратил миллиарды на создание системы обороны «Звездные войны» против потенциальной ядерной атаки. Инициатива в конечном итоге провалилась из-за технологических и бюджетных проблем.

    Ранее сообщалось, что исполнительный директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Тирни заявил, что стратегически, технологически и экономически инициатива Трампа не имеет никакого смысла.

    Теги:
    Америка США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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