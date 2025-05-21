Трамп планирует создать «Золотой купол» до конца своего президентского срока

«Золотой купол» был приоритетом для президента Трампа с момента его вступления в должность, поскольку во время предвыборной кампании он обещал создать систему защиты от внешних угроз, аналогичную израильскому «Железному куполу» по перехвату ракет и снарядов.

По оценкам Трампа, проект обойдется в $175 млрд, но бюджетное управление Конгресса считает, что система противоракетной обороны (ПРО) будет стоить гораздо больше — до $542 млрд.

Президент США заявил во вторник, что «Золотой купол» получит $25 млрд финансирования из его законопроекта о сокращении налогов и расходов, который еще должен быть принят Конгрессом, и что Канада выразила заинтересованность в участии в программе и могла бы разделить часть стоимости ПРО.

Трамп высказал уверенность, что Соединенные Штаты смогут завершить проект примерно за три года и вывести его на полную мощность до окончания президентского срока.

— После того, как «Золотой купол» будет полностью построен, он сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света, и даже если они будут запущены из космоса, и у нас будет лучшая система из когда-либо созданных, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп также объявил, что курировать проект будет генерал Майкл Гетлейн, заместитель начальника космических операций Космических сил.

В январском указе под названием «Железный купол Америки» Трамп дал Пентагону 60 дней на представление деталей плана, который включал разработку американских гиперзвуковых ракет и «космических перехватчиков».

Проект дает Трампу шанс реализовать видение бывшего президента Рональда Рейгана. В 1980-х годах Рейган потратил миллиарды на создание системы обороны «Звездные войны» против потенциальной ядерной атаки. Инициатива в конечном итоге провалилась из-за технологических и бюджетных проблем.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Тирни заявил, что стратегически, технологически и экономически инициатива Трампа не имеет никакого смысла.