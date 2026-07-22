Новую льготную программу для животноводов запустили в Казахстане

В Казахстане запустили новую льготную программу «Жайлау» для животноводов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Программа «Жайлау» направлена на поддержку создания новых животноводческих хозяйств мощностью от 300 голов крупного рогатого скота (КРС) или от 1000 голов мелкого рогатого скота (МРС).

Условия программы «Жайлау»:

годовая ставка вознаграждения — не более 6%

срок кредитования — до 10 лет

Объем финансирования:

до 350 млн тенге — для проектов по разведению КРС;

до 200 млн тенге — для проектов по разведению МРС.

Для получения более подробной информации можно обратиться в местный филиал Аграрной кредитной корпорации или Социально-предпринимательской корпорации.

Ранее сообщалось, что более 300 млрд тенге направят на развитие животноводства и льготные кредиты.