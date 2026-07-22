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    Новую льготную программу для животноводов запустили в Казахстане

    В Казахстане запустили новую льготную программу «Жайлау» для животноводов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    КРС
    Фото: МСХ РК

    Программа «Жайлау» направлена на поддержку создания новых животноводческих хозяйств мощностью от 300 голов крупного рогатого скота (КРС) или от 1000 голов мелкого рогатого скота (МРС).

    Условия программы «Жайлау»:

    • годовая ставка вознаграждения — не более 6%
    • срок кредитования — до 10 лет

    Объем финансирования:

    • до 350 млн тенге — для проектов по разведению КРС;
    • до 200 млн тенге — для проектов по разведению МРС.

    Для получения более подробной информации можно обратиться в местный филиал Аграрной кредитной корпорации или Социально-предпринимательской корпорации.

    Ранее сообщалось, что более 300 млрд тенге направят на развитие животноводства и льготные кредиты.

    Сельское хозяйство Льготы Животноводство Скот Минсельхоз
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор