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Новую газовую ТЭЦ-2 в Алматы начнут строить летом

Автор:  
Еламан Турысбеков
21 Апреля 2023, 14:04
Новую газовую ТЭЦ-2 в Алматы начнут строить летом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начало строительно-монтажных работ на ТЭЦ-2 предполагается в августе этого года. Об этом на заседании общественного совета фонда «Самрук-Казына» сообщил председатель правления АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По словам руководителя электроэнергетического холдинга, во втором квартале этого года будет определен подрядчик на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2.

По данным пресс-службы «Самрук-Энерго», в ходе первого этапа открытого международного тендера поступило шесть заявок. Из них на второй, итоговый этап прошли две заявки (компании). Международный, двухэтапный конкурс по выбору ЕРС-подрядчика, проводится согласно правилам Европейского банка реконструкции и развития. Техническая спецификация к выбору EPC-подрядчика и проект договора EPC-контракта разработаны по «желтой книге» FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов).

Серик Тютебаев отметил, что победитель тендера определится во втором квартале этого года. Начало строительно-монтажных работ предполагается в августе 2023 года.

Летом прошлого года сообщалось, что полный перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ планируется завершить в 2026 году. Кроме того, стало известно, что газификация ТЭЦ-2 обойдется в 324 млрд тенге.

Недавно в Минэкологии заявили, что экологическая ситуация в Алматы улучшится за счет перевода ТЭЦ на газ.


Алматы   Строительство   ТЭЦ  
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