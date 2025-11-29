Нового премьер-министра назначили в Гвинеи-Бисау

Управление коммуникациями и связями с общественностью при президенте сообщило, что назначение вступило в силу немедленно.

Илидио Виейра Те родился в 1983 году в регионе Биомбо на западе Гвинеи-Бисау и является членом Партии за социальное обновление, третьей по величине политической фракции в стране. Он занимал пост министра финансов с июля 2022 года до недавних политических перемен в этой республике.

Во время президентских выборов этого года Илидио Виейра Те руководил проведением национальной избирательной кампании коалиции No Kumpu Guine («Единство за Гвинею-Бисау») — альянса нескольких политических партий, которые продвигали в качестве своего кандидата свергнутого президента Умару Сисоку Эмбало.

Напомним, военные западноафриканского государства Гвинеи-Бисау в среду объявили, что взяли «полный контроль над страной» и «приостановили избирательный процесс». Позже военными Гвинеи-Бисау был назначен временный президент.