    07:38, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нового премьер-министра назначили в Гвинеи-Бисау

    Президент Гвинеи-Бисау на переходный период Орта Н’Там подписал президентский указ о назначении Илидио Виейры Те премьер-министром и по совместительству министром финансов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: CC BY-SA 4.0 / Joehawkins

    Управление коммуникациями и связями с общественностью при президенте сообщило, что назначение вступило в силу немедленно.

    Илидио Виейра Те родился в 1983 году в регионе Биомбо на западе Гвинеи-Бисау и является членом Партии за социальное обновление, третьей по величине политической фракции в стране. Он занимал пост министра финансов с июля 2022 года до недавних политических перемен в этой республике.

    Во время президентских выборов этого года Илидио Виейра Те руководил проведением национальной избирательной кампании коалиции No Kumpu Guine («Единство за Гвинею-Бисау») — альянса нескольких политических партий, которые продвигали в качестве своего кандидата свергнутого президента Умару Сисоку Эмбало.

    Напомним, военные западноафриканского государства Гвинеи-Бисау в среду объявили, что взяли «полный контроль над страной» и «приостановили избирательный процесс». Позже военными Гвинеи-Бисау был назначен временный президент.

    Африка Гвинея-Бисау Мировые новости Госпереворот
