    16:53, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Новый президент Болгарии — Илияна Йотова, впервые женщина во главе страны

    Конституционный суд принял отставку Румена Радева, передает Kazinform со ссылкой на fakti.bg.

    Новый президент Болгарии — Илиана Йотова, впервые женщина во главе страны
    Фото: fakti.bg

    Полномочия Президента переданы вице-президенту Илияне Йотовой. 

    61-летняя Илияна Йотова будет исполнять обязанности главы государства до конца срока полномочий, который истекает в январе 2027 года.

    Свою карьеру Йотова начинала в журналистике.  Позже присоединилась к Болгарской социалистической партии. До 2016 года работала в партийных структурах, затем была депутатом Народного собрания и депутатом Европейского парламента, где входила в группу социалистов и демократов. Последние девять лет была вице-президентом Болгарии.

    Напомним, Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке на этой неделе.

    Он занимал пост два срока подряд, с 2017 года. Отставка Радева проходит на фоне волны протестов в Болгарии, начавшейся в декабре. Поводом для них стали распространившиеся в соцсетях видеоролики: в одном из них депутаты от правящей коалиции всего за 26 секунд приняли закон, касавшийся местных активов «Лукойла», а в другом ролике было показано голосование по спорному проекту бюджета, проведенное в обеденный перерыв.

    11 декабря на фоне протестных акций в отставку подал премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

    Жители выступают против введения евро, опасаясь, что это посягнет на суверенитет Болгарии. Они также опасаются, что переход на евро приведет к тому, что ритейлеры будут использовать переход с лева на евро для повышения цен.

    В декабре Правительство Болгарии ушло в отставку после многонедельных протестов.

     

    Теги:
    Болгария Выборы Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
