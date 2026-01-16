Новый мост через Иртыш в Усть-Каменогорске: проект, отложенный почти на 20 лет, снова в деле

Переправу в районе Меновного обсуждают с 2007 года, но только сейчас проект вышел в практическую плоскость.

Зачем городу новый мост

В Усть-Каменогорске сейчас действуют всего две переправы через Иртыш для автотранспорта. И обе давно перегружены. Особенно, центральный мост, где в среднем за сутки проезжает 70 тысяч машин. Неудивительно, что состояние проезжей части там ужасное — яма на яме, возмущены жители.

Поэтому новая переправа в областном центре давно перестала быть просто инфраструктурной идеей — это вопрос повседневной мобильности. Сегодня транспортные потоки сходятся либо на мосту в створах улиц Пограничной и Тогас, либо на центральной переправе, где в часы пик движение фактически останавливается. Новый мост должен перераспределить трафик и вывести часть транспорта за пределы самых загруженных направлений.

— В марте 2025 года началась разработка проектно-сметной документации. Проектировщик определен. В мае завершены полевые изыскательские работы, сейчас идет сбор исходных данных и проработка концептуальных вариантов, — сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО Нурбек Тураров.

Каким будет новый мост

Проект задуман как один из самых масштабных мостовых переходов в регионе. Длина переправы составит 834 метра, еще 1181 метр придется на подходы. Шестиполосная дорога — по 3,5 метра на каждую полосу — сформирует транспортную магистраль общей протяженностью около 2,35 километра. Въезд на мост запланирован с пересечения улицы Ярославской и Алматинской трассы, выезд — в районе улиц Серикбаева и Карбышева.

— Этот проект важен не только для автомобилистов. Он позволит сократить время в пути от жилых массивов до мест работы, улучшить связанность районов и перераспределить транспортные потоки так, чтобы существующие мосты работали без перегруза, — подчеркнул Нурбек Тураров.

Завершение разработки ПСД планируется в 2026 году. После этого область намерена подать бюджетную заявку на строительство. Предварительная стоимость проекта оценивается в 115 миллиардов тенге.

Почти 20 лет ожидания

История этой переправы насчитывает почти два десятилетия. Впервые проект моста презентовали еще в 2007 году. Тогда его длина оценивалась в 420 метров, а стоимость — в 12,2 млрд тенге в ценах того времени. Планировалось, что строительство завершится к 2016 году, однако проект так и не смог пройти через бюрократические процедуры.

К теме вернулись в середине 2010-х. В 2015 году строительство моста включили в перечень десяти приоритетных инвестиционных проектов области, даже было разработано технико-экономическое обоснование. Однако средств на проектно-сметную документацию так и не выделили, в итоге ТЭО, на которое потратили 67 млн тенге, устарело. И процесс вновь остановился. К 2017 году стоимость строительства оценивалась в 62 млрд тенге.

— Новый импульс проект получил в 2025 году на международном инвестиционном форуме «Altay Invest-2025». Там был подписан меморандум между областным управлением транспорта и автомобильных дорог и китайской компанией International Engineering Branch of Loungian Road and Bridge Co., Ltd по реализации проекта пробивки улицы Серикбаева с мостовым переходом через Иртыш, — сообщили в акимате области.

Когда начнется строительство

Если подготовительные этапы будут завершены в срок, подрядчик сможет приступить к строительству уже в 2026 году. При этом эксперты подчеркивают, что наряду со сроками и финансированием особое внимание должно быть уделено экологическому состоянию Иртыша и качеству мостовых конструкций — с учетом последних резонансных случаев. Напомним, осенью в городе рухнул Шнайдеровский мост- через реку Ульба. Заведено уголовное дело.

Поэтому и требования к новой переправе — высокие. Для Усть-Каменогорска этот мост — не просто новый объект. Это попытка наконец закрыть один из самых давних инфраструктурных вопросов города и проверить, сможет ли проект, задуманный почти 20 лет назад, дойти до реального строительства.

Ранее мы рассказывали, что главный Иртышский мост в Усть-Каменогорске обследуют перед капитальным ремонтом.