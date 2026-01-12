РУ
    15:07, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Иртышский мост в Усть-Каменогорске обследуют перед капитальным ремонтом

    В Усть-Каменогорске приступили к комплексному обследованию Иртышского моста — ключевой транспортной переправы города, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    мост, Усть-Каменогорск
    Фото: Информационный центр ВКО

    Техническая диагностика должна определить фактическое состояние сооружения и стать основой для планирования предстоящих ремонтных работ.

    На подготовительном этапе специалисты совместно с проектировщиками уже осмотрели основание моста. Далее запланировано всестороннее обследование всех конструктивных элементов — от опор и несущих частей до проезжей части. Это позволит точно определить объемы работ, их этапность и технические решения.

    Как отметил аким города Алмат Акышов, комплексный подход необходим для того, чтобы ремонт был системным и обеспечивал дальнейшую безопасную эксплуатацию переправы.

    — Обследование даст полную картину технического состояния моста и позволит грамотно спланировать ремонт, исходя из реальных нагрузок и износа конструкции, — подчеркнул Алмат Акышов.

    В акимате напоминают, что Иртышский мост ежедневно принимает интенсивный транспортный поток и играет важную роль в городской логистике. Поэтому при подготовке ремонтных работ приоритетом остаются безопасность движения и надежность сооружения, а также минимизация неудобств для горожан.

    Результаты обследования станут основанием для формирования графика и этапов ремонта, которые власти намерены держать на постоянном контроле.

    Ранее мы рассказывали, что состояние проезжей части на главном мосту Усть-Каменогорска уже несколько месяцев остается одной из самых болезненных тем для автомобилистов областного центра — яма на яме. Власти назвали сроки ремонта.

    Нелли Нигматуллина
