Новый корпус больницы построят в Кызылординской области за счет возвращенных активов
В Казалинском районе за счет возвращенных государству активов возводят новый корпус центральной больницы, передает агентство Кazinform со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и прокурор области Ризабек Ожаров ознакомились с ходом строительства нового корпуса Казалинской многопрофильной центральной районной больницы в поселке Айтеке би.
Проект реконструкции включает в себя пристройку на 42 койко-места.
Объект возводится на средства, возвращенные государству органами прокуратуры.
Руководители региона проверили качество строительных работ и ознакомились с планом оснащения больницы современным медоборудованием.
Расширение районной больницы позволит значительно снизить нагрузку на действующее отделение и повысить оперативность оказания медпомощи. Социальный объект будет сдан в эксплуатацию в начале 2026 года.
Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Кызылординской области.
Ранее прокуратура Алматы вернула государству активы на сумму свыше 300 миллионов тенге.