Новый корпус больницы построят в Кызылординской области за счет возвращенных активов

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и прокурор области Ризабек Ожаров ознакомились с ходом строительства нового корпуса Казалинской многопрофильной центральной районной больницы в поселке Айтеке би.

Проект реконструкции включает в себя пристройку на 42 койко-места.

Объект возводится на средства, возвращенные государству органами прокуратуры.

Руководители региона проверили качество строительных работ и ознакомились с планом оснащения больницы современным медоборудованием.

Расширение районной больницы позволит значительно снизить нагрузку на действующее отделение и повысить оперативность оказания медпомощи. Социальный объект будет сдан в эксплуатацию в начале 2026 года.

Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Кызылординской области.

Ранее прокуратура Алматы вернула государству активы на сумму свыше 300 миллионов тенге.