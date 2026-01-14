РУ
    09:52, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Новый корпус больницы построят в Кызылординской области за счет возвращенных активов

    В Казалинском районе за счет возвращенных государству активов возводят новый корпус центральной больницы, передает агентство Кazinform со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

    Кадр из видео

    Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и прокурор области Ризабек Ожаров ознакомились с ходом строительства нового корпуса Казалинской многопрофильной центральной районной больницы в поселке Айтеке би.

    Проект реконструкции включает в себя пристройку на 42 койко-места.

    Объект возводится на средства, возвращенные государству органами прокуратуры.

    Руководители региона проверили качество строительных работ и ознакомились с планом оснащения больницы современным медоборудованием.

    Расширение районной больницы позволит значительно снизить нагрузку на действующее отделение и повысить оперативность оказания медпомощи. Социальный объект будет сдан в эксплуатацию в начале 2026 года.

    Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Кызылординской области.

    Ранее прокуратура Алматы вернула государству активы на сумму свыше 300 миллионов тенге.

    Теги:
    Здравоохранение Возврат активов Регионы Казахстана Кызылординская область Больницы Прокуратура Строительство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
