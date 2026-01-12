РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:34, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Возврат активов: более 300 миллионов тенге возвращено в госбюджет

    Прокуратура Алматы вернула государству активы на сумму свыше 300 миллионов тенге, передает агентство Kazinform.

    Возврат активов
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т. п.

    Возврат активов, незаконно выведенных за рубеж, на протяжении длительного времени остается в Казахстане одной из наиболее актуальных тем. Что уже удалось вернуть государству — читайте в нашем материале. 

    Теги:
    Генпрокуратура Возврат активов Прокуратура Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают