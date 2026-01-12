17:34, 12 Январь 2026 | GMT +5
Возврат активов: более 300 миллионов тенге возвращено в госбюджет
Прокуратура Алматы вернула государству активы на сумму свыше 300 миллионов тенге, передает агентство Kazinform.
В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т. п.
Возврат активов, незаконно выведенных за рубеж, на протяжении длительного времени остается в Казахстане одной из наиболее актуальных тем. Что уже удалось вернуть государству — читайте в нашем материале.