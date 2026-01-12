Возврат активов: более 300 миллионов тенге возвращено в госбюджет

В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т. п.

Возврат активов, незаконно выведенных за рубеж, на протяжении длительного времени остается в Казахстане одной из наиболее актуальных тем. Что уже удалось вернуть государству — читайте в нашем материале.