Возврат незаконных активов: что уже удалось вернуть государству

В этой связи Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 21 января 2022 года в ходе встречи с представителями бизнеса дал конкретные поручения, касающиеся возврата капитала в страну и установления барьеров для вывода финансовых средств в офшорные юрисдикции. Тогда же Глава государства заявил, что половина национального богатства сосредоточена в руках 162 человек. С того момента в сфере возврата активов были приняты масштабные и системные решения.

Меняется название Комитета по возврату активов

В сентябре текущего года генеральный прокурор РК Берик Асылов доложил Главе государства о проводимой работе по возврату активов. В ходе доклада было отмечено, что за два года посредством органов прокуратуры возвращены активы на сумму 850 миллиардов тенге.

Фото: Kazinform

Вместе с тем, как следует из информации, недавно поступившей из Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры, объем возвращенных средств значительно увеличился.

— В целом приняты меры по возврату похищенных и выведенных за границу активов общей стоимостью свыше 1,3 триллиона тенге. Из них более одного триллиона тенге фактически поступили в доход государства, в том числе 928,6 миллиарда тенге — в виде денежных средств и 107,7 миллиарда тенге — в виде имущества. При этом субъекты Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» не ограничиваются лишь возвратом финансов и имущества, а поэтапно реализуют крупные инвестиционные и социальные проекты общей стоимостью 5,2 триллиона тенге. За счет возвращенных средств по всей стране, особенно в отдаленных населенных пунктах, профинансировано строительство 434 объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, а также модернизации коммунальных и инфраструктурных объектов, — говорится в сообщении ведомства.

В частности, начаты строительство и реконструкция 227 объектов систем водоснабжения, 183 медицинских учреждений, 11 объектов в сфере образования, пяти спортивных объектов и восьми инфраструктурных объектов, направленных на улучшение ключевой инфраструктуры населенных пунктов. В сжатые сроки завершено строительство 151 объекта, в том числе 99 объектов здравоохранения, 48 объектов водоснабжения, двух объектов образования и двух спортивных объектов.

Следует отметить, что в настоящее время проводится работа по изменению названия Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК на Комитет по защите прав инвесторов. Напомним, соответствующее предложение было озвучено Президентом Касым-Жомартом Токаевым осенью текущего года в ходе Послания народу Казахстана.

Фото: Акорда

— Считаю, что настало время переименовать Комитет Генеральной прокуратуры по возврату незаконных активов в Комитет по защите прав инвесторов. Необходимо отметить, что Генеральная прокуратура провела продуктивную работу с владельцами незаконно приобретенных активов, — подчеркнул Глава государства.

Данное изменение направлено на активную поддержку бизнеса. Новый формат деятельности создаст более благоприятные условия для привлечения инвестиций и обеспечит защиту прав предпринимателей и инвесторов.

— В настоящее время ведутся соответствующие работы по изменению названия, а также по утверждению его положения и функциональных полномочий, — уточнили в Генеральной прокуратуре.

Коллаж: Kazinform

Кто управляет возвращенными активами?

В целях реализации Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» 9 октября 2023 года был создан Специальный государственный фонд. В соответствии с Бюджетным кодексом РК фонд открыт в Министерстве финансов и представляет собой контрольный счет наличных денежных средств, предназначенный для учета поступлений и расходов с целью финансирования социальных и экономических проектов Казахстана, а также расходов уполномоченного органа по возврату активов в порядке, установленном национальным законодательством. Информация о поступлении и расходовании средств фонда подлежит ежегодному опубликованию Министерством финансов.

Как сообщили в Министерстве финансов в ответе агентству Kazinform, по состоянию на 19 декабря 2025 года объем средств Специального государственного фонда составил 2,8 миллиарда тенге. При этом общий объем поступлений достиг 498,9 миллиарда тенге, тогда как расходы составили 496,1 миллиарда тенге. Распределение средств фонда осуществляется на обязательной основе через рассмотрение предложений центральных государственных органов на заседаниях республиканской бюджетной комиссии. В соответствии с принятыми решениями во всех регионах страны были профинансированы социальные проекты в сферах образования, здравоохранения, водоснабжения, спорта, транспорта и других отраслей.

Реализация указанных проектов осуществляется администраторами бюджетных программ. В соответствии со статьями 69 и 41 Бюджетного кодекса Республики Казахстан первый руководитель администратора бюджетных программ несет персональную ответственность в случае нецелевого использования средств фонда, если их расходование не соответствует требованиям законодательства РК о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Работу по приему и управлению активами, возвращенными государству и переданными на безвозмездной основе в рамках соответствующих договоров, осуществляет ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» (управляющая компания). В сферу ее деятельности входят как движимые, так и недвижимые объекты, расположенные на территории Казахстана и за ее пределами.

В соответствии с действующим законодательством порядок управления возвращенными активами был утвержден приказом заместителя Премьер-министра — министра финансов РК от 5 октября 2023 года № 1061 «Об утверждении правил управления активами, переданными управляющей компании». Согласно установленным правилам реализация активов осуществляется с целью пополнения Специального государственного фонда и является основной задачей управляющей компании как владельца переданных активов.

В то же время до момента продажи активов могут применяться различные инструменты управления, включая сдачу имущества в аренду, передачу его в доверительное управление и иные предусмотренные способы. Кроме того, допускается использование других методов управления, определенных управляющей компанией, при условии, что они не противоречат законодательству Республики Казахстан и законодательству государства, на территории которого находится соответствующий актив.

Активы, возвращенные в добровольном порядке, не признаются незаконными

Недавно Сенат РК рассмотрел в двух чтениях и одобрил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам исполнения решений Конституционного суда и возврата государству незаконно приобретенных активов».

Коллаж: Kazinform

В документе были пересмотрены и усовершенствованы нормы законодательства, регулирующие вопросы возврата государству незаконно приобретенных активов. Внесенные изменения направлены на обеспечение принципа законности и призваны усилить защиту прав и законных интересов граждан, что, в свою очередь, должно оказать положительное влияние на правоприменительную практику.

В этом контексте в законодательство были внесены следующие поправки:

введена обязанность по опубликованию информации о результатах мер по возврату незаконно приобретенных активов, а также сведений об использовании таких активов в интересах государства и граждан;

детально регламентированы нормы, касающиеся соглашений, предусматривающих инвестирование средств в национальную экономику, строительство объектов социально-культурного назначения либо реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие;

закреплено положение о том, что активы, возвращенные в добровольном порядке либо переданные в доход государства в результате заключения соответствующих соглашений, не подлежат признанию незаконно приобретенными.

Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности мер по возврату незаконно приобретенных активов, а также на устранение двусмысленности и правовой неопределенности, возникающей в практике применения законодательства.