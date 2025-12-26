РУ
    Новый Генплан Алматы: где и как проложат первую линию LRT

    В Алматы продолжаются общественные слушания по проекту корректировки Генерального плана развития мегаполиса до 2040 года. В ходе презентаций и диалога с жителями стали известны подробности о ряде городских проектов, в частности, строительства линии LRT — скоростного легкорельсового трамвая, передает Kazinform.

    п
    Фото: СTS

    Директор НИИ «Генплан» Асхат Садуов рассказал, что основная часть маршрута первой линии LRT в Алматы пройдет по улице Толе би.

    — Коридор по улице Толе би, далее будет спускаться на второй вокзал (железнодорожный вокзал Алматы-2 — Прим.Авт). Это первая очередь. Депо будет находиться в районе Индустриальной зоны, до которой будет спускаться по Момышулы. Также ветка пойдет по пробиваемой Толе би до рынка «Барлык». Это первая очередь, ТЭО сейчас разрабатывается, оно на этапе завершения и после этого уже будет дорожная карта реализации, — сказал Асхат Садуов.

    Новый Генплан Алматы: где и как проложат первую линию LRT
    Фото: документ корректировки Генплана Алматы

    Разработчик корректировки Генплана Алматы подчеркнул, что линия будет проходить посередине дороги, там, где ранее проходил обычный трамвай, закрытый в 2015 году.

    — Мы максимально постарались использовать те коридоры, которые были у нас, — подчеркнул Садуов.

    Что касается проекта второй очереди, то одно из ответвлений — с вокзала Алматы-2 по пробиваемой Райымбека на восток. Также LRT в будущем охватит улицы Жарокова, Торайгырова, микрорайон Казахфильм и северную часть города.

    Ранее мы подробно рассказывали о маршруте новых линий метро в Алматы.

    Также стало известно, что BRT и светофоры на улице Аль-Фараби могут вновь появиться в Алматы. 

    Более того, названы районы с риском землетрясения до 10 баллов. 

