Новый Генплан Алматы: где и как проложат первую линию LRT

Директор НИИ «Генплан» Асхат Садуов рассказал, что основная часть маршрута первой линии LRT в Алматы пройдет по улице Толе би.

— Коридор по улице Толе би, далее будет спускаться на второй вокзал (железнодорожный вокзал Алматы-2 — Прим.Авт). Это первая очередь. Депо будет находиться в районе Индустриальной зоны, до которой будет спускаться по Момышулы. Также ветка пойдет по пробиваемой Толе би до рынка «Барлык». Это первая очередь, ТЭО сейчас разрабатывается, оно на этапе завершения и после этого уже будет дорожная карта реализации, — сказал Асхат Садуов.

Фото: документ корректировки Генплана Алматы

Разработчик корректировки Генплана Алматы подчеркнул, что линия будет проходить посередине дороги, там, где ранее проходил обычный трамвай, закрытый в 2015 году.

— Мы максимально постарались использовать те коридоры, которые были у нас, — подчеркнул Садуов.

Что касается проекта второй очереди, то одно из ответвлений — с вокзала Алматы-2 по пробиваемой Райымбека на восток. Также LRT в будущем охватит улицы Жарокова, Торайгырова, микрорайон Казахфильм и северную часть города.

Ранее мы подробно рассказывали о маршруте новых линий метро в Алматы.

Также стало известно, что BRT и светофоры на улице Аль-Фараби могут вновь появиться в Алматы.

Более того, названы районы с риском землетрясения до 10 баллов.